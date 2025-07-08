الثلاثاء 08 يوليو 2025
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خارج الحدود

جمعية الهلال الأحمر تعلن توقف العمل في عيادة الزيتون الطبية

الهلال الأحمر الفلسطيني،
الهلال الأحمر الفلسطيني، فيتو

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني توقف العمل في عيادة الزيتون الطبية التابعة للجمعية في مدينة غزة.

وأوضحت الجمعية أن ذلك جاء بعد سقوط القذائف في المنطقة المحيطة بالعيادة؛ الأمر الذي يهدد سلامة الطواقم الطبية والمرضى.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أنه من المقرر اليوم الثلاثاء وعبر منظمة الصحة العالمية إدخال شاحنات تحمل  تحمل أدوية ومستلزمات طبية إلى مستشفيات قطاع غزة، ولا تحتوي على أي أصناف غذائية.

وأهابت وزارة الصحة بقطاع غزة بالأهالي وكافة الوجهاء والعائلات والجهات المعنية بذل الجهد لحماية القافلة وذلك لعدم التعرض للشاحنات وتمكين وصولها الآمن للمستشفيات لإنقاذ حياة المرضى والجرحى.

من جانب آخر، أفاد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، بأن منظومة الغذاء في قطاع غزة تعاني انهيارا شاملا.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أنه مع اشتداد المجاعة في غزة فإن منع وصول المساعدات يعني قتل المزيد من الأرواح.

وتابع مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: الأسر في غزة تجبر على المجازفة بحياتها للحصول على الطعام.

واختتم: معدلات سوء التغذية الحاد تضاعفت بين الأطفال وحليب الرضع يوشك على النفاد.

وقبل وقت سابق أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد 9 فلسطينيين بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب مراكز توزيع المساعدات في قطاع غزة.

 

سكان غزة مهددون بالموت عطشا

من ناحية أخرى حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، من حالة العطش الشديد التى تهدد المواطنين فى قطاع غزة بـ"الموت"، وسط انهيار أنظمة التزويد بالمياه بسبب القصف الإسرائيلى للبنى التحتية ومنعه دخول الوقود منذ مارس الماضى.

 

أهالي غزة مهددون بالموت عطشا 

وقالت الوكالة الأممية في بيان على "فيس بوك"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية " وفا": إن العائلات الفلسطينية في جميع أنحاء غزة باتت مهددة بالموت عطشا وسط انهيار أنظمة تزويد المياه.

وتابعت: "فقط 40% من مرافق إنتاج مياه الشرب لا تزال تعمل، غزة على حافة جفاف من صنع الإنسان".

 

القصف الإسرائيلي المتواصل

وأوضحت "الأونروا"، أن قدرتها على توفير المياه تراجعت إلى نصف الكميات التي كانت توفرها خلال فترة الهدنة، وذلك بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل، وأوامر النزوح القسري، وحظر سلطات الاحتلال إدخال الوقود إلى القطاع لأكثر من 100 يوم.

 

ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

وقالت بهذا الصدد: "آبار مياه نفد منها الوقود، آبار مياه تقع في مناطق خطيرة يصعب الوصول إليها، وأنابيب مكسورة تهدر المياه، وصهاريج مياه لا تصل في كثير من الأحيان".

وطالبت بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.

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