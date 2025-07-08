الثلاثاء 08 يوليو 2025
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خارج الحدود

جنائز وجثث جنودكم ستصبح حدثا دائما، كتائب القسام تبث منشورا حول كمين بيت حانون بقطاع غزة

جنود إسرائيليون في
جنود إسرائيليون في غزة

نشرت كتائب عز الدين القسام منشورًا على قناتها في تلجرام، على خلفية كمين بيت حانون شمال قطاع غزة والذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من الجنود الإسرائيليين.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الإثنين، بمقتل ما لا يقل عن 5 جنود وإصابة 20 آخرين بينهم ضابط كبير، في حدث أمني استثنائي شمال بيت حانون بقطاع غزة، عقب انفجار عبوة ناسفة استهدفت مدرعة عسكرية، أعقبه هجوم على قوة الإنقاذ واشتعال النيران في آليات الجيش.

التقارير تحدثت أيضًا عن 3 جنود مفقودين، وسط ترجيحات بتفعيل بروتوكول "هنيبعل" لمنع وقوع أسرى بيد المقاومة الفلسطينية، في حين شنت الطائرات الحربية غارات مكثفة على المنطقة.

ومن جانبه قطع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اجتماعًا مع مبعوث أمريكي لمتابعة الحادث، وتم رفع حالة التأهب في مستشفيات عدة لاستقبال المصابين، بينما وصفت وسائل الإعلام المشاهد بأنها "قاسية وتشبه كمين خان يونس".

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