جنائز وجثث جنودكم ستصبح حدثا دائما، كتائب القسام تبث منشورا حول كمين بيت حانون بقطاع غزة

نشرت كتائب عز الدين القسام منشورًا على قناتها في تلجرام، على خلفية كمين بيت حانون شمال قطاع غزة والذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من الجنود الإسرائيليين.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الإثنين، بمقتل ما لا يقل عن 5 جنود وإصابة 20 آخرين بينهم ضابط كبير، في حدث أمني استثنائي شمال بيت حانون بقطاع غزة، عقب انفجار عبوة ناسفة استهدفت مدرعة عسكرية، أعقبه هجوم على قوة الإنقاذ واشتعال النيران في آليات الجيش.

التقارير تحدثت أيضًا عن 3 جنود مفقودين، وسط ترجيحات بتفعيل بروتوكول "هنيبعل" لمنع وقوع أسرى بيد المقاومة الفلسطينية، في حين شنت الطائرات الحربية غارات مكثفة على المنطقة.

ومن جانبه قطع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اجتماعًا مع مبعوث أمريكي لمتابعة الحادث، وتم رفع حالة التأهب في مستشفيات عدة لاستقبال المصابين، بينما وصفت وسائل الإعلام المشاهد بأنها "قاسية وتشبه كمين خان يونس".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.