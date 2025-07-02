الأربعاء 02 يوليو 2025
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صحة ومرأة

الصحة توجه نصائح للحماية من حرارة الصيف

شرب الماء، فيتو
شرب الماء، فيتو

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، تزداد احتمالية الإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس، خاصة عند التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة.

 نصحت وزارة الصحة والسكان المواطنين باتباع عدد من الإجراءات الوقائية التي قد تجنبهم المضاعفات الصحية الخطيرة.

 نصائح وزارة الصحة

وتضمنت أهم نصائح وزارة الصحة:

١- يفضل البقاء داخل المنزل خلال ساعات الذروة التي تمتد عادة من الساعة 12 ظهرًا حتى الرابعة عصرًا. 

٢- إذا كان لا بد من الخروج، فمن الأفضل ارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة ذات ألوان فاتحة، لأنها تعكس أشعة الشمس ولا تمتص الحرارة.

٣-ينصح باستخدام شمسية أو قبعة لحماية الرأس من أشعة الشمس المباشرة.


أكدت وزارة الصحة أن الخروج في الطقس الحار دون احتياطات قد يؤدي إلى الإصابة بالجفاف أو الإجهاد الحراري أو حتى ضربة شمس، وهي حالة طبية طارئة تتطلب التدخل الفوري.

وأكدت الوزارة أن هذه الإرشادات البسيطة تمثل خط دفاع أول للحفاظ على سلامة الجسم والصحة خلال أيام الصيف الحارة.

ضربة الشمس 
ضربة الشمس، فيتو

ما هي مضاعفات ضربة الشمس؟

حذرت وزارة الصحة من مضاعفات ضربة الشمس حيث تتطور الحالة لتسبب مضاعفات صحية خطيرة، منها:

1. تلف دائم في الأعضاء

إذا وصلت درجة حرارة الجسم إلى أكثر من 40 درجة مئوية وبقيت مرتفعة لفترة طويلة، قد يحدث تلف في الأعضاء الحيوية كالقلب، الدماغ، الكبد والكلى، ما قد يؤدي إلى فشل وظيفي دائم في بعض الحالات.

2. اضطرابات الجهاز العصبي

 التشنجات العصبية وفقدان الوعي من العلامات الخطيرة لضربة الشمس، وإذا لم تُعالج سريعًا، قد تؤدي إلى تلف دائم في الدماغ واضطرابات عصبية طويلة الأمد، مثل فقدان التركيز أو ضعف الذاكرة.

3. القصور الكلوي

بسبب فقدان كميات كبيرة من السوائل والأملاح مع العرق، قد تصاب الكلى بالإجهاد، وفي بعض الحالات قد تتطور الحالة إلى فشل كلوي حاد.

4. الاضطرابات القلبية

قد تؤثر ضربة الشمس على انتظام نبضات القلب، وتزيد من خطر الإصابة بأزمات قلبية، خاصة لدى كبار السن أو المصابين بأمراض قلبية مزمنة.

5. تجلط الدم

ارتفاع درجة الحرارة وزيادة لزوجة الدم قد يؤديان إلى زيادة خطر تكوّن الجلطات الدموية، ما يهدد بحدوث سكتات دماغية أو جلطات رئوية.

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الوقاية من ضربة الشمس 

ولتجنب التعرض لهذه المضاعفات الخطيرة، نصحت وزارة الصحة باتباع الإجراءات الوقائية التالية:

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة وقت الظهيرة.

ارتداء ملابس خفيفة وفاتحة اللون.

شرب كميات كافية من الماء بشكل منتظم.

استخدام المظلات أو القبعات الواقية.

التواجد في أماكن جيدة التهوية أو مكيفة خلال فترات الحر الشديد.

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