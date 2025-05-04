التسمم الشمسي، أعراض حادة تتجاوز حروق الشمس وطرق علاجها المختلفة

إذا تعرض الشخص لـحروق شمس مؤلمة، فقد يلاحظ احمرارًا في منطقة الكتف أو غيرها يتحول إلى اللون الأبيض عند الضغط عليه، وهو عرض شائع لحروق الشمس العادية.

ولكن في حالة التسمم الشمسي، تتفاقم الأعراض خلال ساعات قليلة. يظهر طفح جلدي حاد مصحوبًا بحكة شديدة وحرقة، وقد يشعر المصاب بقشعريرة أو عطش شديد، بالإضافة إلى شعور عام بالضيق.

وعلى الرغم من أن مصطلح "التسمم الشمسي" ليس تشخيصًا طبيًا رسميًا، إلا أنه يشير إلى حالة تتجاوز مجرد حروق الشمس. يوضح الدكتور ماثيو جولدمان لموقع “Cleveland Clinic” الطبي، أن هذه الحالة غالبًا ما تحاكي أعراض الإنفلونزا أو رد الفعل التحسسي.

نتيجة لذلك، قد يجد الشخص نفسه يعاني من الرجفة والصداع والقشعريرة، بالإضافة إلى الألم والحساسية الشديدة في الجلد المتضرر من الشمس.

أعراض التسمم الشمسي

تتنوع أعراض التسمم الشمسي تبعًا لشدة الحالة، وتشمل الأعراض الشائعة ما يلي:

طفح جلدي حاد (يُعرف غالبًا بطفح التسمم الشمسي)

ظهور بثور أو تقشر في الجلد

ألم شديد

جفاف في الجلد

دوخة

غثيان

دوار

ضيق في التنفس

إغماء

تقرحات في الشفاه

تجدر الإشارة إلى أنه على عكس الاعتقاد الشائع، فإن التسمم الشمسي ليس تسممًا مباشرًا بالأشعة فوق البنفسجية. بل هو رد فعل حاد ناتج عن الضرر الشديد الذي يلحق بالجلد، أما الشعور بالغثيان أو الدوار أو أي شعور عام بالمرض، فمن المرجح أن يكون ناتجًا عن الجفاف الشديد.

في حال ظهور أي من هذه الأعراض، يجب الانتباه إلى احتمال فقدان كمية كبيرة من السوائل والمعادن بسبب رد فعل الجسم.

مدة التسمم الشمسي وعلامات الخطر

عادةً ما يستمر الألم والتعافي من الجلد المتضرر عدة أيام. وإذا تم خدش أو فقء البثور، فلا يوجد دليل علمي على حدوث عدوى بشكل تلقائي. ومع ذلك، يجب مراجعة الطبيب فورًا في حال ملاحظة أي نزيف أو إفرازات من المنطقة المصابة، حيث قد تكون علامة على وجود عدوى ثانوية.

الأشخاص الأكثر عرضة لإصابة بالتسمم الشمسي

هناك عدة عوامل تزيد من خطر الإصابة بالتسمم الشمسي، وفي بعض الحالات قد لا يكون هناك سبب واضح. ومع ذلك، لوحظ أن بعض الأشخاص أكثر عرضة من غيرهم، مثل:

ذوي البشرة الفاتحة

الأشخاص الذين يعانون من مشاكل جلدية

الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من خط الاستواء ويتعرضون لأشعة الشمس بشكل مكثف

كما أن بعض الحالات الصحية والأدوية والتعرض لمواد معينة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالتسمم الشمسي، وتشمل:

مرض الذئبة

بعض المضادات الحيوية

الأدوية الموضعية

ملامسة بعض النباتات، مثل البَرْدِيّ الأبيض

علاج التسمم الشمسي

يشمل علاج التسمم الشمسي عادةً تخفيف الأعراض وتسريع عملية الشفاء، وقد يشمل:

حمامات باردة أو كمادات باردة

كريمات الكورتيكوستيرويد الموضعية

الستيرويدات الفموية (في الحالات الشديدة)

مسكنات الألم التي تصرف بوصفة طبية

مضادات الهيستامين الموضعية (لتخفيف الحكة)

محاليل لتعويض الجفاف

وأكد الدكتور غولدمان على أن استجابة الأفراد للتسمم الشمسي تختلف بشكل كبير، ولهذا السبب يركز العلاج على معالجة أعراض كل شخص على حدة.

كيفية الوقاية من التسمم الشمسي

للوقاية من التسمم الشمسي، يجب اتخاذ نفس الاحتياطات اللازمة لتجنب حروق الشمس، وتشمل ما يلي:

استخدام واقي الشمس: يجب استخدام واقي شمسي واسع الطيف (يحمي من الأشعة فوق البنفسجية UVA وUVB) بعامل حماية من الشمس (SPF) لا يقل عن 30. يوضع قبل 15 إلى 30 دقيقة من التعرض للشمس، ويعاد وضعه كل ساعتين على الأقل. تذكر أن واقي الشمس ليس مخصصًا للتسمير.

ارتداء ملابس واقية من الشمس: ابحث عن ملابس مصممة للحماية من الأشعة فوق البنفسجية (UPF). تشمل الخيارات القمصان ذات الأكمام الطويلة، والسراويل الطويلة، والنظارات الشمسية، والقبعات واسعة الحواف. تتميز بعض الأقمشة المنسوجة بإحكام أو السميكة بقدرة حماية أفضل.

تجنب التعرض لأشعة الشمس في أوقات الذروة: حاول تجنب البقاء في الشمس لفترات طويلة بين الساعة 10 صباحًا و4 مساءً، حيث تكون الأشعة فوق البنفسجية في أقوى حالاتها.

الحد من وقت التعرض للشمس: إذا كنت في الخارج، حاول البحث عن مناطق مظللة تحت الأشجار أو المظلات. من المهم بشكل خاص حماية الأطفال دون سن 6 أشهر من التعرض المباشر للشمس.

الانتباه لتأثير الأدوية: قد تزيد بعض الأدوية من حساسية الجلد للشمس، مثل مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs)، ومدرات البول، وأدوية حب الشباب، ومضادات الفطريات. استشر طبيبك أو الصيدلي بشأن الآثار الجانبية المحتملة لأي أدوية تتناولها.

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