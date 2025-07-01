الصحة: التعرض لـ ضربة الشمس في الصيف خطر يهدد بالوفاة

حذرت وزارة الصحة من ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، حيث يتزايد خطر الإصابة بضربة الشمس، وهي حالة طبية طارئة تحدث نتيجة التعرض المطول والمباشر لأشعة الشمس، ما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم بشكل يفوق قدرة الجسم على التبريد.

أعراض ضربة الشمس

كما حذرت من الأعراض التي تدق ناقوس الخطر للإصابة بضربة الشمس، موضحة أنه بعد ساعات طويلة تحت الشمس، تبدأ الأعراض في الظهور سريعًا، وتتمثل في:

ارتفاع شديد في درجة حرارة الجسم، قد يتجاوز 40 درجة مئوية.

جفاف الجلد وتوقف التعرق، مما يجعل الجلد ساخن وجاف على غير العادة.

الارتباك والتشوش الذهني، وصعوبة في التركيز.

فقدان الوعي في بعض الحالات الشديدة.

النوبات العصبية، وقد تتطور إلى تلف دائم في الدماغ إذا لم يتم التدخل بسرعة.



نصائح للتعامل مع حالات اشتباه ضربة الشمس

وجهت وزارة الصحة نصائح للتعامل مع حالات اشتباه ضربة الشمس

وقالت أنه عند ملاحظة أي من الأعراض السابقة، يجب طلب الرعاية الطبية فورًا، لأن التأخير في العلاج قد يسبب مضاعفات خطيرة تهدد الحياة، وفي أثناء انتظار المساعدة، يمكن:

نقل المصاب إلى مكان مظلل وبارد.

تبريد الجسم باستخدام كمادات ماء باردة أو رش الجسم بالماء.

تهوية الجسم لتسريع التبريد.

ضربة الشمس



وجهت وزارة الصحة نصائح لتفادي ضربة الشمس، وهي تجنب الخروج في وقت الذروة بين الساعة 11 صباحًا و3 عصرًا، مع ارتداء قبعة ونظارات شمسية، والمداومة على شرب كميات كافية من الماء حتى في حالة عدم الشعور بالعطش.

وعند حدوث ضربة الشمس وهي حالة طبية طارئة تحدث عندما يعجز الجسم عن تبريد نفسه بسبب التعرض المطول لأشعة الشمس المباشرة أو الحرارة الشديدة، ما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم بشكل مفرط.

ما هي مضاعفات ضربة الشمس؟

حذرت وزارة الصحة من مضاعفات ضربة الشمس حيث تتطور الحالة لتسبب مضاعفات صحية خطيرة، منها:

1. تلف دائم في الأعضاء

إذا وصلت درجة حرارة الجسم إلى أكثر من 40 درجة مئوية وبقيت مرتفعة لفترة طويلة، قد يحدث تلف في الأعضاء الحيوية كالقلب، الدماغ، الكبد والكلى، ما قد يؤدي إلى فشل وظيفي دائم في بعض الحالات.

2. اضطرابات الجهاز العصبي

التشنجات العصبية وفقدان الوعي من العلامات الخطيرة لضربة الشمس، وإذا لم تُعالج سريعًا، قد تؤدي إلى تلف دائم في الدماغ واضطرابات عصبية طويلة الأمد، مثل فقدان التركيز أو ضعف الذاكرة.

3. القصور الكلوي

بسبب فقدان كميات كبيرة من السوائل والأملاح مع العرق، قد تصاب الكلى بالإجهاد، وفي بعض الحالات قد تتطور الحالة إلى فشل كلوي حاد.

4. الاضطرابات القلبية

قد تؤثر ضربة الشمس على انتظام نبضات القلب، وتزيد من خطر الإصابة بأزمات قلبية، خاصة لدى كبار السن أو المصابين بأمراض قلبية مزمنة.

5. تجلط الدم

ارتفاع درجة الحرارة وزيادة لزوجة الدم قد يؤديان إلى زيادة خطر تكوّن الجلطات الدموية، ما يهدد بحدوث سكتات دماغية أو جلطات رئوية.

الوقاية من ضربة الشمس

ولتجنب التعرض لهذه المضاعفات الخطيرة، نصحت وزارة الصحة باتباع الإجراءات الوقائية التالية:

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة وقت الظهيرة.

ارتداء ملابس خفيفة وفاتحة اللون.

شرب كميات كافية من الماء بشكل منتظم.

استخدام المظلات أو القبعات الواقية.

التواجد في أماكن جيدة التهوية أو مكيفة خلال فترات الحر الشديد.

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