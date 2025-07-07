السكك الحديدية تعلن تأثر خدمات حجز تذاكر القطارات بسبب حريق سنترال رمسيس

حريق سنترال رمسيس، أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عدم انتظام منظومة حجز التذاكر على مستوى الجمهورية، لظروف طارئة خارجة عن إرادة هيئة السكة الحديد نتيجة لأعطال شبكة الانترنت من الشركة المصرية للاتصالات.

وتصدر تريند "سنترال رمسيس" مواقع التواصل الاجتماعي بعد الحريق الكبير الذي اندلع بداخله مساء اليوم، وسط العديد من المنشورات التي كشفت عن انقطاع خدمات الإنترنت في بعض المناطق لشبكات الاتصالات الأربعة "orange، وetisalat اتصالات، والمصرية للاتصالات we، والاتصالات في المناطق الأخرى، وسط غياب خطط بديلة مثل شبكات اتصالات مؤقتة.

حريق سنترال رمسيس، اشتكى عدد كبير من المواطنين على منصات التواصل الاجتماعي، من تعطل شبكات الاتصالات في مصر، وذلك بعد الحريق الذي اندلع في سنترال رمسيس اليوم الإثنين، وسادت حالة من الغضب ضد شركات الاتصالات وسط نداءات للتدخل العاجل من الحكومة.

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