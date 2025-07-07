الإثنين 07 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

انتحار وزير النقل الروسي داخل سيارته بعد ساعات من إقالته

رومان، فيتو
رومان، فيتو

أفادت شبكة «روسيا اليوم»، نقلا عن مصادر رسمية في لجنة التحقيق الروسية بأن النتائج الأولية تشير إلى أن وزير النقل رومان ستاروفويت أقدم على الانتحار، وجاء هذا الإعلان بعد العثور على جثته داخل سيارته.

 

إقالة وزير النقل الروسي

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مرسوم رئاسي بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أقال وزير النقل رومان ستارفويت، بعد أن أمضى ما يزيد قليلا عن عام في المنصب.

ولم تصدر تفاصيل بشأن أسباب الإقالة المفاجئة. وكان ستارفويت قد تولى المنصب في مايو 2024 بعد قرابة خمس سنوات قضاها حاكما لمنطقة كورسك في غرب روسيا.

 

تعيين أندريه نيكيتين نائب ستارفويت قائما بأعمال وزير النقل

وفي وقت لاحق من اليوم، أعلن الكرملين أن بوتين عين أندريه نيكيتين نائب ستارفويت قائما بأعمال وزير النقل، وفقًا لـ "رويترز".

وسبق وأن شغل نيكيتين منصب حاكم منطقة نوفجورود.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رومان ستاروفويت الرئيس الروسي بوتين إقالة وزير النقل الروسي

مواد متعلقة

أوكرانيا تتهم روسيا بشن هجمات باستخدام 4 صواريخ موجهة و101 طائرة انتحارية

الأكثر قراءة

حريق بسنترال رمسيس وتصاعد الأدخنة في سماء وسط القاهرة

الصورة الأولى للاعب المنتخب السابق إبراهيم سعيد عقب إخلاء سبيله

معلومات عن الأنجولي شيكو بانزا مهاجم الزمالك المنتظر (فيديو)

انتحار وزير النقل الروسي داخل سيارته بعد ساعات من إقالته

مررت بأصعب الظروف، مها الصغير تكشف حقيقة سرقتها لوحة الفنانة الدنماركية

رغم اعتذارها عن سرقتها للوحة الفنانة الدنماركية، رسائل صادمة من المصريين لـ مها الصغير

"الرقاصة تيجي هنا تتشهر"، يثير أزمة بجلسة مناقشة تعديل قانون التعليم

فاركو يعلن رسميا رحيل ياسين مرعي تمهيدا لانتقاله إلي الأهلي

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق المحلية

ارتفاع 5 أصناف، أسعار المانجو اليوم الإثنين 7 يوليو 2025

كيف يكفل القانون حقوق الموظف المفصول من وظيفته؟

الماكريل المجمد يرتفع 60 جنيهًا، سعر السمك اليوم في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

عودة الـ8 سنوات.. أبرز تعديلات الحكومة على قانون الرياضة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي وموالد آل البيت وأولياء الله الصالحين؟، الإفتاء تجيب

تفسير حلم الضرب بالحذاء فى المنام وعلاقته باتخاذ قرارات متهورة

من قصص القرآن الكريم.. هل كان "آزر" والد سيدنا إبراهيم أم "عمه"؟.. الشعراوي يحل اللغز

المزيد
الجريدة الرسمية
ads