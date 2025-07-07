انتحار وزير النقل الروسي داخل سيارته بعد ساعات من إقالته

أفادت شبكة «روسيا اليوم»، نقلا عن مصادر رسمية في لجنة التحقيق الروسية بأن النتائج الأولية تشير إلى أن وزير النقل رومان ستاروفويت أقدم على الانتحار، وجاء هذا الإعلان بعد العثور على جثته داخل سيارته.

إقالة وزير النقل الروسي

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مرسوم رئاسي بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أقال وزير النقل رومان ستارفويت، بعد أن أمضى ما يزيد قليلا عن عام في المنصب.

ولم تصدر تفاصيل بشأن أسباب الإقالة المفاجئة. وكان ستارفويت قد تولى المنصب في مايو 2024 بعد قرابة خمس سنوات قضاها حاكما لمنطقة كورسك في غرب روسيا.

تعيين أندريه نيكيتين نائب ستارفويت قائما بأعمال وزير النقل

وفي وقت لاحق من اليوم، أعلن الكرملين أن بوتين عين أندريه نيكيتين نائب ستارفويت قائما بأعمال وزير النقل، وفقًا لـ "رويترز".

وسبق وأن شغل نيكيتين منصب حاكم منطقة نوفجورود.

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