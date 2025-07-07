الإثنين 07 يوليو 2025
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خارج الحدود

المبعوث الأمريكي للبنان يعلن بدء الحوار بين سوريا وإسرائيل

علم لبنان،فيتو
علم لبنان،فيتو

قال المبعوث الأمريكي إلى لبنان توم براك، اليوم الإثنين: إن الحوار بدأ بين سوريا وإسرائيل وهناك حاجة لتحول جذري من جانب لبنان

وأوضح المبعوث الأمريكي توم براك: “على لبنان تعلم الدروس من الماضي ولكنني متفائل لأن الجميع يريد السلام. لن نملي على لبنان ما يجب عمله بشأن حزب الله، وعلي لبنان التعلم من دروس اتفاق الطائف".
وأشار أن إسرائيل تريد السلام مع لبنان وتحقيق ذلك يعد تحديا. 

كما شدد علي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد التزامه بالمساهمة في بناء لبنان.

واختتم حديثه بالقول بأن الرد اللبناني على الورقة الأمريكية كان جيدا وضمن النطاق الذي نحاول الوصول إليه. 

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