الأربعاء 02 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

طريقة عمل الآيس كريم في البيت، أسهل وأوفر من الجاهز

الآيس كريم
الآيس كريم

طريقة عمل الآيس كريم، في البيت من الوصفات التي يمكنها أن تدخل السعادة على قلوب أطفالك، فالايس كريم محبب لجميع الأطفال.

طريقة عمل الدوناتس، حلوى مقلية شهيرة وسريعة التحضير

طريقة عمل البسبوسة في البيت بأقل التكاليف والنتيجة مبهرة

وطريقة عمل الآيس كريم، من الوصفات التي توفر في الميزانية بشكل كبير، خاصة مع هذا الحر الشديد، والذي يدفع الأطفال لطلب تناول الآيس كريم طوال الوقت.

ففي هذا الجو الحار يحتاج الجميع إلى تناول الآيس كريم، إلا أنه من المؤكد أن الميزانية لا تسمح بذلك، في حين أن تعلم طريقة عمل ايس كريم المانجو، سيحل المشكلة.

ونستعرض في السطور التالية، طريقة عمل الآيس كريم، بطعم سيخطف عقول أبنائك، كما أنه لن يكلفك الكثير..


مقادير عمل الآيس كريم لأي نكهة:
 

نصف كوب حليب مكثف محلى (يمكن عمله في البيت).
كوب كريم شانتيه خام بدون سكر (يمكن استبداله بكوب كريمة خفق سائلة).
كوب لبن حليب.

 

طريقة عمل الآيس كريم خطوة بخطوة
 

يخفق الكريم شانتيه مع كوب اللبن الحليب، بالمضرب الكهربي، ثم يضاف الحليب المكثف المحلى، والذي يمكنك تحضيره بكل سهولة في البيت.
يقلب الكريم شانتيه مع الحليب المكثف المحلى، بملعقة، ثم يضاف لها أي طعم.
يمكنك إضافة كمية من الكاكاو الخام لعمل آيس كريم شوكولاتة.
أو يضاف بسكويت اوريو مجروش، لعمل آيس كريم الاوريو الشهير.
كما يمكنك إضافة صوص الكراميل، لعمل آيس كريم الكراميل.

 

الطريقة السريعة لعمل الحليب المكثف المحلي

الحليب المكثف المحلى
الحليب المكثف المحلى

ويمكن تحضير الحليب المكثف المحلى، بخلط نصف كوب من اللبن البودرة ونصف كوب من السكر البودرة، وملعقة صغيرة من السمن، مع ربع كوب من الماء السخن، ويخلط الجميع في الخلاط، ليكون لدينا نصف كوب من الحليب المكثف المحلى.

 

طريقة عمل الحليب المكثف المحلي الأصلي

 

تقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي، طريقة عمل الحليب المكثف المحلى الأصلي، في البيت.

 

مقادير عمل الحليب المكثف المحلى:
كوب سكر
كوب حليب بودرة
كوب ماء
رشة فانيللا

 

خطوات عمل الحليب المكثف المحلى:
في قدر على النار نضع الماء والسكر وحليب البودرة، ونرش قليل من الفانيلا.
لابد من الانتباه له، لأنه عندما يغلي الحليب "يفور"، فلابد من تقليل النار، حتى يهبط ويطبخ ليغلظ قوامه.
ولأنه يحتوي على السكر يغلظ قوامه ويقل ماؤه مثل القطر (الشيرة، حتى لونه ليس أبيض كالقشدة، بل يميل للصفار، تمامًا مثل الجاهز.
وعندما يصل للقوام المعروف للحليب المحلى المركز، وتعرفين ذلك برفع القليل منه بالملعقة، بإمكانكِ أن تطفىء النار.
يوضع بوعاء مناسب، ويمكنك الاحتفاظ به في الثلاجة.


طريقة عمل آيس كريم المانجو

آيس كريم مانجو
آيس كريم مانجو

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل الآيس كريم بطعم الفواكه الصيفية، مثل آيس كريم المانجو، والبطيخ والفراولة.

 

مقادير آيس كريم المانجو:
مانجو 3 حبّات
كريمة خفق - كوب ونصف
سكر - نصف كوب
فانيليا - ملعقة كبيرة

 

خطوات عمل آيس كريم المانجو

1- قشّري المانجو ثمّ قطّعيه إلى قطع متوسّطة في وعاءٍ صغير.
2- إهرسي المانجو جيّدًا ثمّ أضيفي ربع كوب من السكر إليه وامزجي المكوّنين جيّدًا.
3- أخفقي الكريمة جيّدًا في وعاءٍ كبير.
4- أضيفي السكر إليها واخفقي من جديد حتى تتكاثف.
5- أضيفي مزيج المانجو بعدها وخلاصة الفانيليا وامزجي المكوّنات جيّدًا باستخدام ملعقة خشبية كبيرة.
6- ضعي المزيج في حاوية مخصصة للثلاجة ثمّ ضعيها في القسم الأعلى من الثلاجة لحوالى 4 ساعات.
7- أخرجي بعدها مزيج المانجو ثمّ ضعيه في الخلاط الكهربائي.
8- أخلطي حتى يصبح المزيج ناعمًا.
9- أعيدي الايس كريم إلى الحاوية ثمّ إلى القسم الأعلى من الثلاجة.
10- قدّمي الآيس كريم عندما يصبح جامدًا.

 

طريقة عمل آيس كريم الفراولة

آيس كريم الفراولة
آيس كريم الفراولة

مكونات آيس كريم الفراولة:
500 جرام فراولة 
كوب لبن زبادي بنكهة الفراولة أو سادة 
ملعقة كبيرة عسل أبيض

 

خطوات عمل آيس كريم الفراولة:

1- قطّعي الفراولة إلى قطع صغيرة، وضعيها في الفريزر حتى تتجمد تماما. 
2- أخرجي الفراولة من الثلاجة، وضعيها في الخلاط الكهربائي.
3- أضيفي اللبن الزبادي والعسل الأبيض. 
4- أخلطي حتى يتجانس الخليط.
5- ضعي الخليط في علبة محكمة الإغلاق، وأدخليها إلى الفريزر لـ4 ساعات إضافية. 
6- قدّمي الأيس كريم مع الفاكهة، أو في بسكويت الايس كريم.
يمكن تزيين طبق الآيس كريم بصوص الفراولة، أو بمربى الفراولة.

 

لعمل صوص الفراولة:
كيلو فراولة مغسولة ومقطعة.
كوب سكر.
ملعقة كبيرة عصير ليمون.
ملعقة صغيرة فانيليا.
2 نقطة لون طعام أحمر.

 

على نار متوسطة ضعي جميع المقادير، وقلبي جيدًا لمدة 5 دقائق.
بواسطة هرّاسة البطاطس اهرسي الفراولة جيدًا، اوالهاند بليندر او الخلاط واتركي الخليط حتى يغلي.
صفي الفراولة جيدًا، ثم خذي السائل المُصفى، وضعيه على النار، واتركيه يغلي لمدة 3 دقائق.
أضيفي لون الطعام وقلبي باستمرار لمدة دقيقتين، ثم ارفعيه واتركيه جانبًا ليبرد.
يمكنكِ إضافة بعض الفراولة، إذا رغبتِ بقطع فراولة مع الصوص.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

آيس كريم الفانيليا آيس كريم المستكة آيس كريم فراولة آيس كريم في البيت آيس كريم مانجو

مواد متعلقة

طريقة عمل كيكة البرتقال، خطوات بسيطة ونتيجة مبهرة

طريقة عمل كيكة بالزبدة، بخطوات بسيطة وسريعة

اصنعي بنفسك آيس كريم لايت يقدم كوجبة صحية

الأكثر قراءة

ثعلب البيت الأبيض.. ترامب طالب مصر بتفجير سد النهضة ويحلم بـ«نوبل للسلام»

الأهلي يبدأ حملة غربلة بصفوف الفريق، الاستغناء عن الساعي للمصري، نيدفيد يقترب من سيراميكا، دراسة العروض المقدمة لـ كريستو ورضا سليم لحسم مصيرهما

باسم يوسف.. الساخر الذى أربك الصهاينة.. أظهر فى مناظرته مع الناطق باسم جيش الاحتلال شجاعة وجرأة غير عادية

عقود المدربين أحدث أزمات اتحاد الكرة.. النسخ الصورية "عرض مستمر".. والجبلاية تبحث عن حل جذرى لاستعادة الملايين المهدرة

أخبار مصر: ارتفاع وفيات ومصابي حادث حفار جبل الزيت، وفاة مطرب شعبي شهير بشكل مفاجئ، فيديو تعدي شاب على فتاة يهز الإسكندرية

بعد ساعة من الآن، الأرصاد تحذر من ظاهرة مقلقة في طقس اليوم وتعلن موعد انتهائها

موعد ومكان جنازة وعزاء المطرب الشعبي أحمد عامر

سافر وترك موعد عودته مفتوحا، تطور مثير في علاقة وسام أبو علي بالأهلي

خدمات

المزيد

البيان رقم 12، ماذا قالت الأرصاد الجوية عن خريطة الأمطار المتوقعة اليوم؟

سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة اليوم الثلاثاء

انخفاض أسعار السلع الغذائية الرئيسية في أول أيام شهر يوليو 2025

أسعار الذهب تقفز 50 جنيها (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

بعد زيادتها بدءا من اليوم.. الأسعار الرسمية الجديدة لسجائر "ميريت" و"مارلبورو" و"إل إم" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 2 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 2 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 2 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية