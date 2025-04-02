طريقة عمل الآيس كوفي، في البيت وبأقل التكاليف

طريقة عمل الآيس كوفي، من المشروبات المثلجة المميزة، التي لها عشاقها، والكثيرون يبدأون يومهم بتناول كوب من الآيس كوفي، ليمنحهم الطاقة، إلا أن شراء الآيس كوفي من الكافيهات يحتاج لميزانية كبيرة، وهو ما يجده الكثيرين صعبا.



ولذلك أصبح الكثيرون يبحثون عن طريقة عمل الآيس كوفي في البيت، زي الكافيهات، للاستمتاع بطعم الآيس كوفي، دون دفع مبالغ مالية كبيرة.



ولكل عشاق الآيس كوفي، نستعرض في السطور التالية، طريقة عمل الآيس كوفي، بطريقة احترافية زي المحلات.



آيس كوفي



المكونات

1 ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان كلاسيك

2 ملعقة كبيرة ماء ساخن

1 كوب حليب أو ماء بارد

1 ملعقة صغيرة سكر أو محلى اختياري (اختياري)

مكعبات ثلج

الخطوة الأولى

اخلطي بين الماء الساخن والقهوة في كوب طويل. يقلب حتى تذوب القهوة.

الخطوة الثانية

املئي الزجاج بالثلج.

الخطوة الثالثة

صبي الحليب أو الماء البارد على الثلج. يقلب ليجمع. أضف السكر حسب الرغبة (اختياري).

طريقة عمل البراونيز

البراونيز بالمقادير

ولا يحلو الآيس كوفي إلا مع قطعة من البراونيز.

وفي السطور التالية، نستعرض طريقة عمل البراونيز زي المحلات، وبأقل التكاليف.

طريقة عمل البراونيز من مطبخ الشيف ريمو

وتقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي، طريقة عمل البراونيز بالشوكولاتة، بالوصفة الأصلية؛ حتى يمكنك إسعاد أفراد أسرتك، خاصة الأطفال الصغار، بطعم البراونيز المميز، وبدون تكاليف ترهق ميزانيتك.



مقادير عمل البراونيز

¼ كوب سكر

¾ كوب دقيق

2 بيضة

4 ملاعق كبيرة زبدة

ملعقة صغيرة فانيليا

¼ ملعقة صغيرة ملح

كوب عين جمل مجروش (ممكن الاستغناء عنها )

ملعقة صغيرة بيكينج باودر

1 ½ كوب شيكولاتة خام

كريز

طريقة عمل البراونيز بالخطوات

ذوبي الشيكولاتة في حمام مائي ساخن، واضيفي عليها الزبدة مع التقليب حتى تذوب تمامًا.

اخلطي الفانيليا والملح والبيكينج باودر والسكر مع الدقيق.

اخفقي البيض جيدً، واضيفي عليه خليط الدقيق تدريجيًا، مع الاستمرار في التقليب باستخدام ملعقة خشبية.

اضيفي الشيكولاتة المذابة على الخليط، واستمرّي في التقليب تدريجيًا حتى تتجانس كل المكونات.

بعد ذلك اضيفي عين الجمل المجروش، وقلّبيهم جيدًا مع بعض.

احضري الصينية أو القالب على شكل قلب، وادهنيه بالزبدة، وافردي فيه طبقة خفيفة من الدقيق.

ثم صبّي خليط البراونيز فيها، وأدخليه الفرن على درجة حرارة 180.

بعد نضج البراونيز زيّنيه بصوص الشيكولاتة والكريز

وبألف هنا.



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