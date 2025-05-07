طريقة عمل الكيكة الإسفنجية، لتورتة مميزة وأحلى من الجاهزة

طريقة عمل الكيكة الإسفنجية، الكيكة الإسفنجية من أنواع الكيك الشهيرة التي تتميز بأنها مرتفعة وهشة وتستخدم في عمل التورتة والجاتوهات.

وطريقة عمل الكيكة الإسفنجية، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها في المنزل لتحضير التورتة بحشوات مختلفة للمناسبات وأعياد الميلاد.

وتقدم الشيف نورهان القاضي، طريقة عمل الكيكة الإسفنجية.

مكونات عمل الكيكة الإسفنجية:

6 بيضات.

كوب وربع من السكر.

كوب وربع من الدقيق.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

رشة ملح.

ملعقتان كبيرتان من الماء الدافئ (اختياري).

طريقة عمل الكيكة الإسفنجية:

سخني الفرن مسبقا على درجة حرارة 180 مئوية، وجهزي قالب الكيك بدهنه بالزيت ورشه بالدقيق أو وضع ورق زبدة.

في وعاء عميق، اخفقي البيض مع السكر والفانيليا باستخدام الخفاقة الكهربائية لمدة 8-10 دقائق حتى يصبح الخليط هش وكثيف وذا لون فاتح.

انخلي الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح، ثم أضيفيه تدريجيا إلى خليط البيض، وقلبي بلطف باستخدام ملعقة خشبية أو سباتولا بحركات دائرية من الأسفل للأعلى حتى لا يخرج الهواء.

اسكبي الخليط في القالب، وضعيه في الفرن لمدة 30-35 دقيقة أو حتى تنضج الكيكة (يمكن التأكد بغرز عود خشبي في المنتصف، يجب أن يخرج نظيفًا).

أخرجي الكيكة من الفرن واتركيها تبرد داخل القالب لمدة 10 دقائق، ثم انقليها على شبك لتبرد تمامًا.

لا تفتحي الفرن أثناء الخبز حتى لا تهبط الكيكة.

يمكن تقسيم الكيكة بعد تبريدها إلى طبقات لحشوها بالكريمة أو الفواكه حسب الرغبة.

طريقة عمل الكيكة الإسفنجية

ولعمل الكيكة العادية

مكونات عمل الكيكة العادية:

3 كوب دقيق ذات نوع جيد

5 بيضات

كيس فانيليا

كيس بيكينج بودر

كوب زيت على سمن

كوب لبن حليب

2 كوب سكر

الحشو

كوب زبيب أي نوع

طريقة عمل الكيكة العادية:

نشعل الفرن ونتركه يسخن لحين أن يسخن الفرن.

ثم نحضر صينية فرن متوسطة الحجم وندهنها بالزيت ونعفرها بالدقيق.

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به البيض والفانيليا ونخفق جيدًا حتى نحصل على قوام فاتح اللون.

ثم نضيف اللبن والسمن والزيت ونستمر فى الضرب حتى نحصل على قوام متجانس وناعم.

ثم نضيف السكر تدريجيا ونضرب بالخلاط حتى يختفى السكر تماما ويذوب فى الخليط.

ثم نحضر الدقيق المنخول ونضيف له البيكينج بودر ونقلب.

ثم نضيف له خليط البيض واللبن ونقلب تدريجيا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم وخالى من أى تكتلات.

يجب مراعاة أن تكون جميع المكونات بدرجة حرارة الغرفة.

ثم ندخل الصينية الفرن الساخن مسبقا، ونتركها لمدة 30 دقيقة.

وعند خروج الكيك من الفرن يجب عمل اختبار لنضجها من المنتصف، حيث ندخل السكين بها إذا خرجت نظيفة فهذا دليل على تمام نضج الكيك، أما إذا خرجت ملطخة بالعجين، فهى لم تنضج ونتركها بالفرن حتى تمام النضج.

يمكن إضافة الكاكاو إلى الدقيق لعمل الكيك بالشيكولاتة.

يجب مراعاة عدم فتح باب الفرن أثناء تسوي الكيك، إلا بعد مرور 20 دقيقة على دخول الكيك الفرن حتى لا تهبط.

يجب أن تكون جميع المكونات بدرجة حرارة الغرفة، ويكون الدقيق نظيف ومن مكان موثوق فيه وذلك لضمان نجاح الكيك.

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