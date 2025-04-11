طريقة عمل الكيكة بنكهات مختلفة وسريعة التحضير
طريقة عمل الكيكة، الكيكة من الحلوى البسيطة التى تقدم فى المنزل بمكونات بسيطة واقتصادية وهى تقدم كوجبة خفيفة مع كوب الشاى أو كحلوى.
وطريقة عمل الكيكة سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل بنكهات مختلفة لإسعاد أفراد الأسرة.
وتقدم الشيف نورهان القاضي، طريقة عمل الكيكة بنكهات مختلفة.
مكونات عمل الكيكة:-
2 كوب دقيق
1 كوب سكر
1 كوب حليب
نصف كوب زيت نباتي
3 بيضات
2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
1 ملعقة صغيرة فانيليا
رشة ملح
طريقة عمل الكيكة:
- سخّني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.
- في وعاء، اخلطي البيض مع السكر والفانيليا حتى يصبح الخليط كريمي.
- أضيفي الحليب والزيت وامزجي جيدًا.
- في وعاء آخر، انخلي الدقيق مع البيكنج باودر ورشة الملح.
- أضيفي خليط الدقيق تدريجيًا إلى خليط البيض مع التحريك المستمر حتى تتجانس المكونات.
- اسكبي الخليط في قالب مدهون بالزيت ومرشوش بالدقيق.
- ضعي القالب في الفرن لمدة 30-40 دقيقة أو حتى تنضج الكيكة (يمكن اختبار النضج بوضع عود خشبي في المنتصف، فإذا خرج نظيفًا فهي جاهزة).
- اتركي الكيكة تبرد قبل التقديم، ويمكنك تزيينها بالسكر البودرة أو الشوكولاتة أو الكريمة حسب الرغبة.
- للحصول على كيكة شوكولاتة، يمكن إضافة 3 ملاعق كبيرة من الكاكاو إلى خليط الدقيق.
ولعمل كيكة الروانى
مكونات عمل كيكة الروانى:-
للكيكة
3 بيضات
1 كوب سكر
1 كوب دقيق
1 كوب سميد
1/2 كوب زيت نباتي
1/2 كوب زبادي (لبن رائب)
1 ملعقة صغيرة فانيليا
1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
للقطر (الشربات)
1 كوب سكر
1 كوب ماء
عصير نصف ليمونة
1/2 ملعقة صغيرة فانيليا
طريقة عمل كيكة الروانى:-
- نحضر الشربات اولا، في قدر على النار، أضيفي السكر والماء واتركيه حتى يغلي.
- أضيفي عصير الليمون واتركيه يغلي لمدة 5 دقائق.
- أضيفي الفانيليا ثم ارفعيه عن النار واتركيه يبرد تمامًا.
- ثم سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية، وادهني صينية بالزيت ورشيها بالدقيق.
- في وعاء، اخفقي البيض مع السكر والفانيليا حتى يصبح الخليط كريميًا.
- أضيفي الزيت والزبادي وامزجي جيدًا.
- أضيفي الدقيق، السميد، والبيكنج بودر تدريجيًا مع التقليب حتى تتجانس المكونات.
- اسكبي الخليط في الصينية المجهزة، وضعيها في الفرن لمدة 25-30 دقيقة حتى تصبح ذهبية اللون.
- بعد خروج الكيكة من الفرن، اسكبي القطر البارد فوقها وهي ساخنة.
- اتركيها تبرد تمامًا، ثم زينيها بجوز الهند أو المكسرات حسب الرغبة.
- قطعيها وقدميها مع الشاي أو القهوة.
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