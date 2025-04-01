الثلاثاء 01 أبريل 2025
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صحة ومرأة

طريقة عمل الكيكة، أسهل وألذ تحلية في العيد

الكيكة السريعة
الكيكة السريعة

طريقة عمل الكيكة السريعة، من وصفات الكيك التي يمكنك تحضيرها لأفراد أسرتك خلال العيد، فهي توفر في الوقت والميزانية، ولن ترهقك في تحضيرها، وتجعلك تقفي في المطبخ لوقت طويل.

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طريقة عمل الكيكة السريعة

 

تقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل الكيكة السريعة الموفرة، وهي طريقة سهلة ومختلفة لعمل الكيك، إلى جانب أنها موفرة أيضا، ولن ترهق الميزانية، وستدخل البهجة على قلوب كل أفراد الأسرة.

المكونات:

4 بيضات في درجة حرارة الغرفة
علبة حليب مكثف محلي
1/4 كوب زبدة ذائبة
ملعقة صغيرة بيكنج بودر
ملعقة صغيرة فانيليا
كوب وربع دقيق

 

كيكة سريعة للفطار
كيكة سريعة للفطار

طريقة التحضير:

قومي بخفق بوضع البيض والفانيليا واللبن المكثف المحلي والزبدة المذابة.

ضيفي البيكنج بودر والدقيق، وامزجيهم جيدا.

احضري قالب الكيك المدهون بالزبدة والدقيق، وصبي فيه خليط الكيك.

تخبز على درجة حرارة 190 لمدة 50 دقيقة.

ملحوظة: لا تقطع الكيك إلا بعد أن تبرد تماما، حتى تحتفظ بقوامها، ولا تتقطع.
ويتم حفظها في علبة محكمة الغلق، حتى تحتفظ بطراوتها، لآخر قطعة.
 

أسرار نجاح الكيكة

كيكة سريعة
كيكة سريعة

لأن هناك الكثير من ستات البيوت، لا يقتنعن بنتائج الكيكة، أو ارتفاعها، أو حتى طعمها، تقدم الشيف ريمو كل أسرار نجاح الكيكة.

- قومي بخلط المواد الأساسية لتحضير أي نوع من الكعك، وهي البيض والسكر أولا ثم الزبدة، أي سوائل ثم اضيفي النواشف.

- لابد أن يكون البيض والحليب والزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

- استخدمي "المنخل" دائما لنخل الدقيق حتى تحصلين على نتيجة رائعة، لأن نخل الدقيق يساعد دائما على نفخ وزيادة حجم الكيك، والتخلص من التكتلات.

- لا تخفقي البيض مرة أخرى عند إضافة المواد الجافة بل استخدمي ملعقة خاصة للخلط.

- استخدمي صينية مناسبة لكمية الكعك.

- اشعلي الفرن قبل إدخال الكيكة بـ15 دقيقة، حتى تتوزع الحرارة فيه

- لا تفتحي الفرن مطلقا قبل نضج الكعك لأنها حتما ستفسد.. وفي الأخير ستحصلين على وجه هابط للكعكة.

- إذا احترق منك سطح الكيكة يمكنك إزالة السطح المحروق بواسطة سكينة، ورش بعض السكر على الكيكة، وإعادتها في الفرن وإشعال الشوايه لثوان، وستحصلين على سطح جديد.

- للحفاظ على الدقيق لمدة أطول احتفظي به في وعاء نظيف محكم الإغلاق في مكان بارد وجاف، ويمكن الحفاظ على الدقيق الأبيض لمدة سنة تقريبًا والدقيق الكامل لمدة 6 أشهر تقريبًا، وإذا رغبت بالاحتفاظ بالدقيق لوقت أطول خزّنيه في وعاء محكم الإغلاق داخل الثلاجة.

- للحصول على أفضل حجم للكعك يجب حفظ المقادير في حرارة الغرفة مع تحضير الكعك في صينية الفرن الوسطى

- لا تقلقي إذا وجدتِ أن خليط الزبدة والبيض والسكر متكتلًا، لأنه سيعود إلى طبيعته عند أضافة الدقيق.

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