الأحد 06 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إعلام عبري: نتنياهو يقرر تأجيل سفره إلى الولايات المتحدة لهذا السبب

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد، بأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قرر تأجيل سفره إلى الولايات المتحدة عدة ساعات على خلفية أزمة تجنيد الحريديم.

 

جيش الاحتلال يعتزم استدعاء 54 ألفا من "الحريديم" للخدمة العسكرية

وفي وقت سابق من أمس، نقلت القناة 14 الإسرائيلية عن مصدر عسكري رفيع أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتزم إصدار 54 ألف أمر استدعاء للشبان الحريديم “اليهود الأرثوذكس المتشددين” للالتحاق بالخدمة العسكرية، في خطوة تعد الأوسع نطاقا منذ سنوات.

بحسب المصدر: فإن القرار يأتي في ظل النقص الحاد في أعداد المجندين الإسرائيليين بعد أشهر من التصعيد العسكري في قطاع غزة ومناطق أخرى، ما دفع المؤسسة العسكرية للبحث عن حلول بديلة.

 

احتمال تصاعد الاحتجاجات في الشوارع

مصادر داخل الأحزاب الحريدية ألمحت إلى احتمال تصاعد الاحتجاجات في الشوارع إذا تم المضي قدما في تنفيذ القرار، خصوصا في أحياء القدس وبني براك ذات الكثافة الحريدية.

القرار يرتبط أيضا بقرار سابق للمحكمة العليا بإلغاء الإعفاء الجماعي للحريديم، ما يفتح بابا أمام مواجهة قانونية وسياسية داخل المجتمع الإسرائيلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نتنياهو الولايات المتحدة الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال قطاع غزة غزة

مواد متعلقة

طيران الاحتلال يشن غارة على وسط خان يونس

جيش الاحتلال يعتزم استدعاء 54 ألفا من "الحريديم" للخدمة العسكرية

بن غفير يهاجم حكومة نتنياهو ويدعو لاحتلال قطاع غزة

وسط غياب نتنياهو ومراوغة الحريديم، الكنيست يصوت ضد حل نفسه وتأجيل الحسم أسبوعا

الأكثر قراءة

الصفحة الرسمية لمونديال الأندية تحتفي بـ شيكابالا بعد إعلان اعتزاله

التشكيل الكامل للجهاز الفني للزمالك تحت قيادة البلجيكي يانيك فيريرا

الداخلية تكشف ملابسات التعدي على مراقبة بلجنة ثانوية عامة بالقاهرة

غلق تقاطع الإقليمي مع الإسكندرية الصحراوي وحتى السويس الصحراوي لمدة أسبوع

مستشار رئيس النواب يكشف مصير الثانوية العامة وموقف البكالوريا

نجم الزمالك السابق: أتحفظ على الإساءة لـ الأهلي في ڤيديو تقديم فيريرا

الريان القطري يستهدف نجما أهلاويا جديدا للتعاقد معه

التفاصيل الكاملة لواقعة شاب يحمل سيفًا ويهدد المارة على طريق الإسكندرية الصحراوي (فيديو)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز الأبيض رفيع الحبة في السوق اليوم الاحد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد

أسعار المانجو اليوم الأحد 6 يوليو 2025 في سوق العبور

طن السلفات يرتفع 1178 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

كليات يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الخلوة بين الرجل وطليقته أثناء فترة العدة؟ الإفتاء تجيب

صلاة الغفلة، ما حكمها ووقتها وعدد ركعاتها؟ الإفتاء توضح

تفسير حلم موت الأم في المنام وعلاقته بالخير والرزق والبركة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads