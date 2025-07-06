إعلام عبري: نتنياهو يقرر تأجيل سفره إلى الولايات المتحدة لهذا السبب

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد، بأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قرر تأجيل سفره إلى الولايات المتحدة عدة ساعات على خلفية أزمة تجنيد الحريديم.

جيش الاحتلال يعتزم استدعاء 54 ألفا من "الحريديم" للخدمة العسكرية

وفي وقت سابق من أمس، نقلت القناة 14 الإسرائيلية عن مصدر عسكري رفيع أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتزم إصدار 54 ألف أمر استدعاء للشبان الحريديم “اليهود الأرثوذكس المتشددين” للالتحاق بالخدمة العسكرية، في خطوة تعد الأوسع نطاقا منذ سنوات.

بحسب المصدر: فإن القرار يأتي في ظل النقص الحاد في أعداد المجندين الإسرائيليين بعد أشهر من التصعيد العسكري في قطاع غزة ومناطق أخرى، ما دفع المؤسسة العسكرية للبحث عن حلول بديلة.

احتمال تصاعد الاحتجاجات في الشوارع

مصادر داخل الأحزاب الحريدية ألمحت إلى احتمال تصاعد الاحتجاجات في الشوارع إذا تم المضي قدما في تنفيذ القرار، خصوصا في أحياء القدس وبني براك ذات الكثافة الحريدية.

القرار يرتبط أيضا بقرار سابق للمحكمة العليا بإلغاء الإعفاء الجماعي للحريديم، ما يفتح بابا أمام مواجهة قانونية وسياسية داخل المجتمع الإسرائيلي.

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