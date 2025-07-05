السبت 05 يوليو 2025
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خارج الحدود

بن غفير يهاجم حكومة نتنياهو ويدعو لاحتلال قطاع غزة

بن غفير، فيتو
بن غفير، فيتو

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، مساء اليوم، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلي التراجع عن ما وصفه بـ “مخطط الاستسلام”، مطالبا بالعودة الي “خطة الحسم” التي تعتمد على الحل العسكري الشامل في قطاع غزة.

 

بن غفير يزعم: احتلال غزة الحل الوحيد لإستعادة الأسرى

وزعم بن غفير في تصريحات له: أن الطريقة الوحيدة للحسم واستعادة الأسرى الإسرائيليين هي الاحتلال الكامل لقطاع غزة.

 

بن غفير يدعو لدعم تهجير الفلسطينيين 

وتابع زاعما: يجب وقف كامل للمساعدات عن قطاع غزة وعدم التورط في تسهيلات تحت نيران الإرهاب، كما ينبغي تشجيغ الهجرة من غزة كحل استراتيجي على المدى البعيد".

 

تأتي تصريحات بن غفير في وقت تتكثف فيه الجهود السياسية والدبلوماسية للتوصل ال ياتفاق وقف إطلاق نار في غزة وإتمام صفقة تبادل أسرى، وسط تباين حاد داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلي بين معسكر الحسم العسكري والتيار الداعم للتفاوض.

 

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