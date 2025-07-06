الورقة الرابحة.. الصين تتحدى أمريكا في سوق المجوهرات العالمي.. شنغهاي تهيمن وسط تراجع أوروبي.. والمشغولات الفرعونية تتصدر المبيعات

سوق المجوهرات فى العالم وهيمنة الصين، سؤال يطرح نفسه على ساحة المعادن النفيسة بعد دخول الصين بقوة فى سوق المجوهرات، بعد أن اكتسبت مكانة متقدمة في قطاعات اقتصادية متعددة مثل السيارات الكهربائية، ومستحضرات التجميل، والملابس الرياضية، مدفوعة بارتفاع الشعور بالفخر الوطني وتحسّن جودة المنتجات وحتى وقت قريب بدأت هيمنة صينية في قطاع المجوهرات الفاخرة.

"فيتو" ترصد فى سياق التقرير التالى، حكاية الهيمنة الصينية على سوق المجوهرات العالمى، ليكون بوابة استثمارية جديدة وسط، الحروب التجارية بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية لتكون ورقة رابحة فى سوق الهيمنة الاقتصادية العالمية.

الصين اليوم تعد لاعبًا رئيسيًا في صناعة المجوهرات

وسط تراجع اوربى فى هذة الصناعة، ازدهرت شركة المجوهرات المحلية الصينية الناشئة “لاوبو جولد” (Laopu Gold) مستندة إلى تصاميم متنوّعة من خواتم وقلادات وأساور ذهبية تعبّر عن تطلعات الطبقة الوسطى المتعثّرة، أصبحت الصين اليوم لاعبًا رئيسيًا في صناعة المجوهرات على مستوى العالم، سواء من حيث الإنتاج أو الاستهلاك التوسع الكبير في السوق المحلية والعالمية، الابتكار المستمر في التصاميم، والقدرة التنافسية العالية جعلت الصين تهيمن على هذا القطاع بشكل كبير، وعلى مدى العامين الماضيين، تراجعت مبيعات العلامات التجارية الفاخرة الأوروبية والأمريكية في الصين بعدما كانت على مر عقود أحد أكثر أسواقها نموًّا، وسط معاناة المستهلكين في البرّ الرئيسي من اقتصاد أنهكه انهيار أسعار العقارات.

المجوهرات

ارتفاع المبيعات بأكثر من عشرين ضعفا

وارتفعت مبيعات الشركة بأكثر من الضعف في كل من العامين الماضيين، فيما قفزت قيمة أسهمها بأكثر من عشرين ضعفًا منذ إدراجها في بورصة هونغ كونغ قبل عام. وقال جاك رويزن، المدير الإداري في شركة الاستشارات “ديجيتال لاكجري جروب” (Digital Luxury Group): “يميل المستهلك الصيني بشكل متزايد إلى العلامات التي تتمسّك بالتقاليد. وتتميّز (لاوبو) بمنتجات متجذّرة في التاريخ والحرفية الصينية التقليدية”.



تهديد للعلامات الفاخرة الغربية

في اتصال مع المحللين في سوق الأسهم في مايو، قال نيكولا بوس، الرئيس التنفيذي لشركة “ريشمون” (Cie. Financière Richemont) مالكة “كارتييه” و”فان كليف أند آربلز”، إن “لاوبو تفهم جيدًا بعض ألغاز الفخامة العالمية، وتقدّم منتجات متفرّدة بحق”.

في الشهر ذاته، أشار ستيفان بيانشي، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة “إل في إم إتش” (LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton)، إلى تغيّر تفضيلات المستهلكين في الصين، قائلًا إن العلامات المحلية “تشهد نموًا متسارعًا ببساطة لأنها صينية”، ولم يذكر “لاوبو” تحديدًا.

تطرح “لاوبو” مجوهراتها بأسعار أقل من معظم العلامات الفاخرة الغربية، لكن أعلى بكثير من فئة المجوهرات التجارية الاعتيادية. فأسعار تشكيلتها الأساسية تتراوح بين نحو 1500 و7000 دولار، بينما تصل بعض القطع الراقية إلى أكثر من 35000 دولار.

وكتب محللون في “مورجان ستانلي” في تقرير صدر في مايو: “تحتل (لاوبو) موقعًا مثاليًا؛ فهي أكثر رقيًا من العلامات الجماهيرية، لكنها في الوقت نفسه أقل تكلفة من معظم العلامات الفاخرة”.

رغم أن مبيعات “لاوبو” داخل الصين لم تتجاوز في 2023 نصف مبيعات “كارتييه”، بحسب تقديرات “مورجان ستانلي”، إلا أنها فاقت مبيعات “فان كليف أند آربلز”، وتنمو بوتيرة تفوق بكثير كبريات العلامات الفاخرة. إذ أن مبيعاتها لكلّ مركز تسوّق (حيث تملك أحيانًا أكثر من فرع في الموقع نفسه) تتفوّق على معظم منافساتها الغربية. وقد قفزت إيرادات “لاوبو” 168% في عام 2024، في وقت تراجعت مبيعات “ريشمون” في الصين الكبرى بنسبة 23% خلال السنة المالية المنتهية في مارس.

وساهم الارتفاع المطّرد في أسعار الذهب – التي تُتداول حاليًا عند نحو ضعف مستويات 2022 – في تعزيز أداء “لاوبو”، إذ بات كثير من المشترين يرون في مجوهراتها وسيلة آمنة لحفظ القيمة في أوقات الضبابية الاقتصادية. غير أن هذا العامل سيف ذو حدّين؛ فإذا انخفضت أسعار الذهب، قد يتراجع الإقبال على المجوهرات باعتبارها ملاذًا ماليًا آمنًا.

ورغم أن “لاوبو” انتزعت هذا العام لقب الشركة الأعلى قيمة في قطاع المجوهرات الصيني، متفوّقة على سلسلة “تشو تاي فوك” (Chow Tai Fook) التي تأسست قبل 96 عامًا وتضمّ أكثر من 6000 متجر، إلا أن وصفة نجاحها ليست خافية على أحد. فقد بدأت “تشو تاي فوك” بالفعل بإطلاق مجموعات مستوحاة من التراث، فيما تتّجه علامات أصغر إلى تبنّي نهج مشابه لما تقدّمه “لاوبو”. ما يعني أن المنافسة المحلية ستزداد ضراوة في سوق لا تبقى فيه أي فكرة بمنأى عن التقليد لفترة طويلة.

هيمنة الصين في قطاع المجوهرات الفاخرة

المشغولات المصرية

ووفقًا لتقرير لصحيفة "فايننشال تايمز"، بدأت هيمنة الصين في قطاع المجوهرات الفاخرة في الارتفاع. ويقود هذا التحول علامة صينية محلية تُدعى "لاوبو جولد".

وكانت لاوبو في السابق صائغًا تقليديًا، لكنها أعادت ابتكار نفسها وأصبحت واحدة من أسرع العلامات الفاخرة نموًا في آسيا، إذ غيّرت مفاهيم المستهلكين من خلال المزج بين التصميم المستوحى من التراث الفاخر والطابع العصري.

فى وقت سابق، استقبل المهندس هاني ميلاد، رئيس مجلس إدارة شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، وفدًا يضم Yang Yi، رئيس شركة Lao Feng Xiang Co. Ltd من مدينة شنغهاي الصينية، وعددًا من قيادات الشركة وممثلي شركات صينية عاملة في قطاع الذهب والمجوهرات، ومدير لجنة تجارة شنغهاي هوانجبو، وأحمد غانم من جهاز التمثيل التجاري بالقاهرة، وذلك بحضور المهندس لطفي المنيب نائب رئيس الشعبة العامة، والمهندس أسامة الجلا سكرتير عام الشعبة، ومحمد عبد ربه عضو مجلس إدارة الشعبة، وعدد من رجال الصناعة والتجارة في قطاع الذهب والمجوهرات في مصر، منهم إيهاب واصف، وممدوح عبد الله، ومارك ممدوح، وكيرولس ممدوح، ومصطفى صابر، ومحسن فوزي، وسعيد سليمة.

المشغولات المصرية

التعاون بين مصر والصين في تصدير المشغولات المصرية

وبحث اللقاء التعاون بين مصر والصين في تصدير المشغولات المصرية، والعمل على تعميق التعاون المشترك بين الجانبين في قطاع الذهب والمجوهرات، وتوطين تكنولوجيا صناعة الحُلي في مصر، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، خاصة المنتجات اليدوية والعلامات التجارية ذات الطابع التراثي، والتي كانت محل اهتمام الجانب الصيني.

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