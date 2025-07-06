الأحد 06 يوليو 2025
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محافظات

تموين الفيوم يحرر 1401 مخالفة في حملات على مدار شهر

مضبوطات، فيتو
مضبوطات، فيتو

أعدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، تقريرا بنتائج الحملات على الأسواق خلال شهر يونيو الماضي، للعرض على المحافظ الدكتور أحمد الأنصاري.

استقرار الأسواق

قال محافظ الفيوم: إن استمرار حملات الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع، يضمن توافر السلع الغذائية بجودة عالية وبأسعار مناسبة، خاصة إذا اتخذت إجراءات صارمة ضد الاحتكار والغش التجاري.

نتائج الحملات

فيما قال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، سامح شبل عبد الرازق: إن الحملات التموينية خلال شهر يونيو الماضي، أسفرت عن تحرير 1401 مخالفة تموينية متنوعة، شملت مخالفات في قطاع المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية، منها 850 مخالفة في قطاع المخابز، تنوعت ما بين نقص وزن الخبز، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وتجميع الدقيق البلدي بهدف البيع في السوق السوداء.

سلع تم التحفظ عليها

وأضاف مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن الحملات أسفرت عن التحفظ كميات كبيرة من السلع المخالفة منها،  45,1 طنًا من الدقيق البلدي المدعم المحظور بيعه أو تداوله، و3638 عبوة معلبات وعصائر دون تاريخ إنتاج، و238,5  كيلوجرام من الدواجن والأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و7327 عبوة بقالة منتهية الصلاحية، و266,4 كيلو جرام مصنعات لحوم منتهية الصلاحية، و135 طنًا و436 كيلو جرام أسمدة زراعية وأعلاف بدون فواتير أو تصاريح، و936 كيس شيكولاته ومأكولات أطفال منتهية صلاحية، و91 عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر.

سلع مدعمة مهربة للسوق السوداء

كما تم التحفظ علي  سلع تموينية لدى بدالي التموين بغرض التربح، منها 40 لتر زيت، و54,5 كيلوجرام سكر، و200 كيلوجرام مكرونة، وضبط منتجات منتهية الصلاحية تضمنت، 71 عبوة دهانات وبويات، و183 كرتونة صابون، و67 عبوة معطر أرضيات، كما تم ضبط  388 علبة سجاير مجهولة المصدر، وضبط 1859 عبوة مبيدات زراعية مختلفة الأصناف والأنواع والاستخدامات محظور استخدامها خارج الجمعيات الزراعية.

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وشدد محافظ الفيوم، على استمرار الحملات لضبط الأسواق والتصدي لأي تجاوزات، حفاظًا على حقوق المواطنين، وضمان وصول السلع الأساسية لهم بأسعار مناسبة وجودة عالية.

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