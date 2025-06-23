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تحرير 45 مخالفة تموينية في حملة مكبرة علي أسواق الفيوم

مضبوطات، فيتو
مضبوطات، فيتو

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة علي الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، لمواجهة جشع بعض التجار والتصدي لتداول السلع مجهولة المصدر أو المهربة، وشارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين.

نتيجة الحملة علي الاسواق

وقال  سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القيوم: إن الحملة حررت 45 مخالفة تموينية متنوعة،  منها 22  مخالفة في قطاع  المخابز متنوعة  ما بين تصرف في حصة الدقيق، أو إنتاج  رغيف ناقص الوزن، او خبز مخالف للمواصفات، أوعدم وجود ميزان حساس، اوعدم وجود قائمة وعدم نظافة أدوات العجين.

سلع تم التحفظ عليها

  وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملة تمكنت من التحفظ علي 11 كرتونة أسماك مجمدة رنجة زنة الكرتونة ٥ كيلو جراما، و500 عبوة شيكولاتة ويفر بسكويت فاسدة، وسلع تموينية، و259 كيس مكرونة سلفانا منظومة تموينية يحظر بيعها بالأسواق،  لحوم فاسدة، و705 قطع سلع غذائية منتهية الصلاحية.

حملات مكثفة علي الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية والإدارات التموينية التابعة لها، بتكثيف الحملات على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، وعلى مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، ووجرد لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

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وتكثيف الحملات علي محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

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