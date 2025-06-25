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تحرير 95 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على أسواق الفيوم

مضبوطات، فيتو
مضبوطات، فيتو

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، لمواجهة جشع بعض التجار والتصدي لتداول السلع مجهولة المصدر أو المهربة أو منتهية الصلاحية، وشارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين.

نتائج الحملة على الأسواق والمحال التجارية

وقال سامح شبل عبدالرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملة حررت 95 مخالفة تموينية متنوعة، منها  59 مخالف  لقطاع المخابز، أن تنوعت  ما بين تصرف في حصة الدقيق، أو إنتاج ناقص الوزن، أو إنتاج رغيف مخالف للمواصفات، وعدم وجود ميزان حساس، وعدم وجود قائمة أسعار، أو سوء حالة نظافة أدوات العجين.

سلع تحفظت عليها الحملة

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن مديرية التموين تمكنت من التحفظ على 20 شيكارة سماد نترات نشادر زنة الواحدة 50 كيلو جرام، بإجمالي وزن طن أسمدة زراعية خاصة بوزارة الزراعة ومحظور تداولها بالأسواق، 25 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة الواحدة 50  كيلو جرام بإجمالي وزن 1250 كيلو، و٥٣ عبوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية، و٣٨ عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر.

تكثيف الحملات على الأسواق

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية والإدارات التموينية التابعة لها، بتكثيف الحملات على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

وتكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

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