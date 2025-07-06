مصرع طفل على يد والده بعد حفلة تعذيب في الفيوم

لقي طفل من الفيوم مصرعه، متأثرا بإصابته جراء تعذيب والده له لمدة 3 أيام متواصلة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق.

حاول تأديب نجله فقتله

وكان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بتلقي بلاغ من أحد الأطباء بأنه استقبل المواطن " قرني ع" عامل بومية، ومعه طفلة " عبد الله"، ويقيم بقرية منشأة عبد الله، دائرة المركز، وبتوقيع الكشف الطبي على الطفل تبين أنه جثة هامدة ويبدو على جسده آثار تعذيب.

وانتقلت قوة من مركز شرطة الفيوم وسيارة إسعاف، إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة الظاهرية للجثة وجود آثار للتعذيب، وتم القبض على والد الضحية، الذي أنكر في البداية وقوع أي تعذيب علي نجله، وبتضيق الخناق عليه أقر أنه حبس نجله 3 أيام، كان يضربه خلالها بهدف تأديبه، حتى وقع مغشيا عليه فاصطحبه إلى الطبيب ظنا منه أنه مغمى عليه، إلا أنه كان قد فارق الحياة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق.

وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة الفيوم، وتم العرض على النيابة العامة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي وتولي التحقيق

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