تحرير 61 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على أسواق الفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، لمواجهة جشع بعض التجار والتصدي لتداول السلع مجهولة المصدر أو المهربة، وشارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك.

نتائج الحملة علي الأسواق والمحال التجارية

وقال سامح شبل عبدالرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن الحملة حررت 61 مخالفة تموينية متنوعة منها عدد 42 مخالفة للمخابز ما بين تصرف في حصة الدقيق، نقص وزن الإنتاج، وإنتاج رغيف مخالف للمواصفات، وعدم وجود ميزان حساس، وعدم وجود قائمة أسعار، وعدم نظافة أدوات العجين.

سلع تم التحفظ عليها

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملة تمكنت من التحفظ علي 2 طن و350 كيلو جرام دقيق بلدي مدعم مخصص لمخابز المنظومة، ومحظور تداوله في الأسواق، كما تم ضبط أحد فروع جمعيتي، جمع كميات من السلع التموينية بدون وجه حق، بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء، عبارة عن 280 كيس سكر تمويني وزن الكيس كيلو جرام واحد، و216 زجاجة زيت كوكى سعة 800 مللي، و380 كيس مكرونة وزن الكيس 350 جراما، كما تم التحفظ على 67 عبوة معطرات ومزيل عرق منتهية الصلاحية داخل محل عطور، و171 عبوة دهانات مختلفة الأحجام منتهية الصلاحية.

تكثيف الحملات على الأسواق

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم أنه شدد على الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية والإدارات التموينية التابعة لها بتكثيف الحملات على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

وتكثيف الحملات علي محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

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