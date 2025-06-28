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تحرير 50 مخالفة تموينية في حملة مكبرة علي أسواق الفيوم اليوم

مضبوطات، فيتو
مضبوطات، فيتو

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم حملة مكبرة علي الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، لمواجهة جشع بعض التجار والتصدي لتداول السلع مجهولة المصدر أو المهربة أو منتهية الصلاحية، وشارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين.

نتائج الحملة علي الاسواق والمحال التجارية 

وقال سامح شبل عبدالرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملة أسفرت عن تحرير  50 مخالفة تموينية متنوعة، منها 31 مخالفة لقطاع المخابز، متنوعة ما بين تصرف في حصة الدقيق، أو إنتاج ناقص الوزن، أو إنتاج رغيف مخالف للمواصفات، وعدم وجود ميزان حساس، او عدم وجود قائمة أسعار،  وعدم نظافة أدوات العجين.

كما تم التحفظ علي نصف طن دقيق بلدى عبارة عن  10 شكائر دقيق بلدى زنة الواحدة 50 كيلو جرام محمل علي تريسكل، ونصف طن دقيق بلدى  10 شكائر دقيق بلدى زنة الواحدة 50 كيلو  معبأ في شكائر بيضاء اللون لتضليل رجال الضبط القضائي وذلك بأحد المخازن.

تكثيف الحملات علي الاسواق 

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية والإدارات التموينية التابعة لها بتكثيف الحملات على مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

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 كما شدد بتكثيف الحملات علي  محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة والأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

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