تحرير 104 مخالفات تموينية في حملة مكبرة على أسواق الفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، لمواجهة جشع بعض التجار والتصدي لتداول السلع مجهولة المصدر أو المهربة أو منتهية الصلاحية، وشارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين.

نتائج الحملة على الأسواق

وقال سامح شبل عبد الرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم: إن الحملة تمكنت من تحرير 104 مخالفة تموينية متنوعة، 87 مخالفة لقطاع المخابز ما بين تصرف في حصة الدقيق، أو إنتاج ناقص الوزن، أو إنتاج رغيف مخالف للمواصفات، وعدم وجود ميزان حساس، وعدم وجود قائمة أسعار، وعدم نظافة أدوات العجين.

سلع تم التحفظ عليها

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن حملة مديرية التموين قد تمكنت من التحفظ 2طن و600 كيلو دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز البلدية، و5 شكائر أسمدة زراعية بوريا 46% نيتروجين زنة الواحدة 50 كيلو جرام بإجمالي وزن 250 كيلو جرام أسمدة زراعية مدعمة خاصة بوزارة الزراعة ومحظور تداولها بالأسواق خارج الجمعيات الزراعية، و60 علبة سجائر مجهولة المصدر، و120 كيلوجرام بويات ودهانات منتهية الصلاحية، و15 كيلوجرام لحوم وكبده منتهية الصلاحية.

حملات مكثفة على الأسواق

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية والإدارات التموينية التابعة لها، بتكثيف الحملات على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

وتكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

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