الأحد 06 يوليو 2025
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وكيل تعليم الفيوم يتابع تسليم أسئلة امتحانات الثانوية العامة بمركز التوزيع

أوراق الأسئلة، فيتو
أوراق الأسئلة، فيتو

تابع وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، الدكتور خالد خلف قبييصي، تسليم أوراق البوكليت لمادتي الرياضة البحتة للثانوية العامة بنظاميها الجديد والقديم، وعلم النفس للنظام القديم، وتتابع غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم وغرف العمليات الفرعية خطوط سير الأسئلة منذ خروجها من مركز توزيع الأسئلة بمدينة الفيوم وحتى وصول الصناديق إلى لجان سير الامتحانات.

لقاء رؤساء اللجان

وكان قد التقى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة، بمسرح مديرية التربية والتعليم، لوضع أسس العمل طوال فترة الامتحانات، وطرق التواصل بين رؤساء اللجان وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، وغرفة عمليات المديرية الرئيسية.

تعليمات امتحانات الثانوية العامة 

وشدد على الالتزام بتعليمات الامتحانات الواردة من وزارة التربية والتعليم، والتعليمات الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالفيوم وهي:

1- التواجد باللجنة الساعة 6 صباحًا على أقصى تقدير.

2- فتح صندوق الأسئلة الساعة 8:45 صباحًا بدقة.

3- عضو لجنة الإدارة وعضو مركز التوزيع يعملان بالتنسيق الكامل مع رئيس اللجنة، لدعم سير العمل.

4- عدم تبديل البابل شيت نهائيًا، وفي حال حدوث أي خطأ يتم تحرير محضر إثبات حالة وإرفاقه في مظروف منفصل.

5- التأكد من إغلاق أكياس الإجابة بإحكام وسلامتها قبل التسليم.

6- التواصل المباشر والمستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية والفرعية بالإدارات.

7- إبلاغ حالات الغياب فورًا لغرفة العمليات.

8- تسليم أكياس الإجابة فور انتهاء اللجنة، وعدم مغادرة المقر إلا بعد التأكد من وصولها إلى مركز التجميع.

9- لا تُعقد لجان خاصة إلا بخطاب رسمي مرفق بتقرير طبي معتمد.

10- الالتزام التام بكافة القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات.

11- يُمنع تمامًا تواجد عمال المدرسة الأصلية داخل اللجنة.

12- التنبيه على الجميع بعدم اصطحاب أي أجهزة إلكترونية، سواء للطلاب أو الملاحظين.

13- ضرورة توفير بيئة  مناسبة وآمنة للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.

طلاب الثانوية العامة يؤدون اليوم امتحان مواد علم النفس والجيولوجيا والجبر والهندسة الفراغية

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يذكر أن 19035 طالبا وطالبة يؤدون  امتحانات الثانوية العامة، بنظامها القديم والجديد، اليوم الأحد في مادة اللغة الإنجليزية،  أمام 41 لجنة على مستوى المحافظة، منها 40 لجنة ثانوية عامة للأصحاء، ولجنة واحدة لمدرسة النور للمكفوفين.

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