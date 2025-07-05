أخبار الاقتصاد اليوم: انخفاض يصل لـ 34 جنيها في أسعار اللحوم.. مصانع جديدة لإنتاج الجينز بطاقة 30 مليون متر سنويًا.. وواتساب يختبر ميزة جديدة تمنح رصيدا للأنشطة التجارية

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

أجرى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، زيارة ميدانية لمتابعة سير العمل بعدد من المنشآت والمشروعات الفندقية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، بمدينة رأس البر، رافقه خلالها الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وذلك ضمن خطة الدولة لدعم البنية التحتية للسياحة وتعزيز جذب الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي.

جاء ذلك خلال زيارته إلى محافظة دمياط وبعد جولته في شركة دمياط للغزل والنسيج.

وتفقد الوزير والمحافظ، خلال الزيارة، التجهيزات النهائية لفندق "هوتاك أراكان" الجديد تمهيدا لافتتاحه خلال الفترة القليلة المقبلة، الذي يتم تنفيذه بالشراكة بين القابضة للسياحة والفنادق وشركة "أراكان" لإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية، بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 125 مليون جنيه. ويتكون الفندق من بدروم وأرضي وميزانين و4 أدوار متكررة بطاقة 60 غرفة فندقية، ويُصنف ضمن فئة الثلاث نجوم.

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، جولة تفقدية شملت ثلاث منشآت صناعية متخصصة بمدينة السادس من أكتوبر، في مجالات المستلزمات الطبية، والصناعات الغذائية، وتجميع المعدات والمركبات الهندسية. ويأتى هذا في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالنهوض بالصناعة المصرية وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، وتنفيذًا للخطة العاجلة المعتمدة من القيادة السياسية.

تشهد المملكة المتحدة واحدة من أكبر موجات هروب الأثرياء في تاريخها الحديث، إذ توقّع تقرير حديث صادر عن شركة هنلى اند بارترا المتخصصة في شؤون الثروة والهجرة، مغادرة نحو 16,500 مليونير البلاد بحلول عام 2026، نتيجة التعديلات الضريبية التي وصفتها تقارير دولية بأنها "عقابية" و"مدمرة للاستقرار الاقتصادي".

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أهمية العمل على ربط مجموعة «البريكس» بالدول المجاورة من خلال المشروعات العابرة للحدود المدعومة من بنك التنمية الجديد، لافتًا إلى أن بنك التنمية الجديد يمكن أن يلعب دورًا رائدًا فى سد فجوات تمويل التنمية للدول الأعضاء بالبريكس.

سجلت أسعار اللحوم اليوم، انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء

وزير المالية: حريصون على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع دول البريكس

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا حريصون على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري الثنائى مع البرازيل ودول مجموعة «البريكس» فى المشروعات الإنتاجية والصديقة للبيئة وتسهيل حركة التجارة.

يعمل تطبيق المراسلة واتساب، المملوك لشركة ميتا، على إطلاق برنامج تجريبي مؤقت سيتيح للأنشطة التجارية رصيدًا مجانيًا من أجل الرسائل الجماعية لمستخدمي أندرويد.

ويدرس "واتساب" تطبيق ميزة تُقدم برنامجًا تجريبيًا سيقدم عددًا مُحددًا من رصيد الرسائل الجماعية للأنشطة التجارية المُؤهلة شهريًا.

أجرى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، جولة ميدانية موسعة في شركة دمياط للغزل والنسيج (دمياتكس)، التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.

بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال جلسات الأسبوع نحو 500.3 مليار جنيه، فى حين بلغت كمية التداول نحو 8.054 مليون ورقة منفذة على 504 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 359.3 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 6.402 مليون ورقة منفذة على 472 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي

هذا وقد استحوذت الأسهم على 6.31 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / اذون نحو 93.69 % خلال الأسبوع.

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