تحديث جديد لـ "واتساب" يهدف إلى تطوير أداة كتابة ذكية لأجهزة الأندرويد

كشف تطبيق المراسلة الشهير "واتساب"، المملوك لشركة ميتا، خطته لتطوير ميزة جديدة للمساعدة في كتابة الرسائل تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمستخدمي أندرويد.

الميزة الجديدة لتطبيق واتساب

وتحمل الميزة اسم "Writing Help" -أي "المساعدة في الكتابة"- وتتيح للمستخدمين تحسين جودة رسائلهم.

وتعتمد هذه الميزة على "المعالجة الخاصة" (Private Processing)، وهو نظام مصمم لحماية خصوصية المستخدم من خلال معالجة جميع البيانات ضمن بنية تحتية آمنة، بحسب موقع "WABetaInfo" المتخصص في تحديثات تطبيق واتساب.

وتضمن "المعالجة الخاصة" نقل جميع الطلبات بشكل آمن ومُجهّل، مما يسمح بمعالجة الرسائل دون ترك أي أثر أو سجل لمحتواها.

وعند تفعيل "المعالجة الخاصة" في إعدادات تطبيق واتساب، سيظهر للمستخدمين خيار لتحسين جودة رسائلهم أثناء كتابتها.

موعد تطبيق الميزة الجديدة من واتساب

ويتمكن المستخدمون للتطبيق واتساب من اختيار أسلوب الكتابة، وما إذا كانوا يريدونه مهنيًا (Professional) حيث تكون الرسالة رسمية وملائمة للعمل، أو ما "مرحًا" (Funny) ليلائم المحادثات الاجتماعية مع العائلة والأصدقاء، وغيرها من الأساليب.

وبمجرد اختيار المستخدم للاقتراح الأنسب، سيستبدل "واتساب" الرسالة الأصلية المكتوبة بالنسخة المُحسّنة التي تُولّدها ميزة "Writing Help"، ولن يتم إشعار مستلمي الرسالة أو إعلامهم بأن الرسالة محسنة بهذه الميزة.

ولا تزال هذه الميزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي قيد التطوير، ومن المتوقع أن يطرحها "واتساب" في تحديث مستقبلي من التطبيق لمستخدمي أندرويد.

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