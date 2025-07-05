قطاع الأعمال: نسعى لإنشاء مصانع لإنتاج الجينز بطاقة 30 ملايين متر سنويًا، تشغيل النصر للسيارات والبدء في إنتاج أتوبيسات بمواصفات عالمية، إحياء الفنادق التاريخية

كثفت وزارة قطاع الاعمال العام جهودها خلال الفترة الأخيرة من أجل إحياء وإعادة تشغيل عدد كبير من المصانع فى كافة القطاعات التابعة للوزارة.

وأعلنت الوزارة عن إعادة بعض المصانع المتوقفة لفترات تترواح ما بين 5 الى 10 سنوات من بينها مصنع الفلاتر والفيروسيلكون، كما تعتزم الوزارة إقامة مصانع جديدة للجينز.

فى نفس السياق عكفت الوزارة على إحياء وتطوير عدد كبير من الفنادق التابعة لها، من بينها تطوير فندق النيل ريتز كارلتون، وإحياء فندق الكونتيننتال التاريخي.

وتتضمن جهود قطاع الأعمال في إعادة تشغيل المصانع والمشاريع المتوقفة، تطوير الصناعات، إحياء وإعادة تشغيل شركات مثل شركة النصر للسيارات، والبدء في إنتاج وتوريد أتوبيسات بمواصفات عالمية وتحديث البنية التحتية للمصانع.

كما تشمل الجهود مشروعات إعادة تدوير مثل إنتاج ألياف الفيبروبوليستر من خلال إعادة تدوير مخلفات البلاستيك، وإنتاج اللباد الصناعي عبر إعادة تدوير مخلفات الأقمشة، وإعادة تدوير الخبث بشركة مصر للألومنيوم.

إعادة تشغيل مصنع الفلاتر بعد توقف عشر سنوات

أكد المهندس محمد شيمي أن إعادة تشغيل مصنع فلاتر غسيل الكلى يمثل خطوة هامة في ملف الصناعة الطبية الوطنية، ويعكس توجه الدولة نحو إحياء الأصول وتعظيم الاستفادة منها، خاصة في القطاعات الحيوية مثل صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، موضحا أن المصنع يسهم بشكل كبير في توفير احتياجات مرضى الفشل الكلوي من الفلاتر والمرشحات، ما يدعم توجه الدولة في تعزيز الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوفير العملة الأجنبية.

أكد المهندس محمد شيمي أن تحديث شركة دمياط للغزل والنسيج يأتي ضمن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، الذي يُعد من كبرى المشروعات الصناعية في مصر، ويشمل تطوير شامل لـ 7 شركات كبرى في مجال الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية.



وأضاف أن المشروع القومي لا يستهدف فقط تطوير المصانع والمعدات، بل إعادة بناء صناعة كاملة وفق أحدث المعايير العالمية، بدءًا من زراعة القطن وصولًا إلى المنتج النهائي، لتحقيق تكامل صناعي حقيقي يزيد القيمة المضافة ويُعزز من الصادرات المصرية.

إقامة مصانع جديدة لإنتاج أقمشة الجينز لأول مرة في تاريخ

وأوضح الوزير أن مشروع شركة دمياط يتضمن إقامة مصانع جديدة لإنتاج أقمشة الجينز لأول مرة في تاريخ شركات قطاع الأعمال العام، بطاقة إنتاجية نحو 30 مليون متر سنويًا، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل طفرة نوعية بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوفير منتج عالي الجودة قادر على المنافسة في الأسواق العالمية، ومؤكدا الترحيب التام بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات في هذه الصناعة.

وأكد المهندس محمد شيمي خلال اجتماعه مع استشاري المشروع وشركات المقاولات المنفذة، على ضرورة الالتزام التام بالجدول الزمني للتنفيذ، والانتهاء من جميع أعمال الإنشاء والتجهيز وفق أعلى معايير الجودة.



وشدد الوزير على ضرورة إيلاء أهمية خاصة لتأهيل وتدريب العاملين على التشغيل والإنتاج باستخدام التكنولوجيا الحديثة، مشيرا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا ببناء كوادر بشرية مدربة قادرة على التعامل مع خطوط الإنتاج، وأن تدريب وتأهيل العنصر البشري أحد المحاور الرئيسية في نجاح هذا المشروع.

إعادة تشغيل مصنع الفيروسيليكون



أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن إعادة تشغيل مصنع الفيروسليكون تأتي في ضوء استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير أداء الشركات التابعة وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل وتحقيق أعلى عائد ممكن من الأصول والاستفادة من الإمكانيات المتاحة، ويمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل حيث تم تأهيل المصنع بالتعاون مع إحدى الشركات التابعة للوزارة هي الشركة المصرية للسبائك الحديدية، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وبتكلفة إجمالية بلغت نحو 53 مليون جنيه.

فندق شتايجنبرجر اللسان

وتابع المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، خلال اجتماعًا موسعًا مع الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، تقدم العمل في عدد من المشروعات الكبرى، منها إحياء فندق الكونتيننتال التاريخي (5 نجوم) بوسط القاهرة، (الذي بدأت أعماله الانشائية في أبريل 2025)، وتطوير منتجع كارنيليا بيتش بمرسى علم (بدأ تنفيذه في يناير 2025، ويشمل 3 مراحل)، وتطوير فندق النيل ريتز كارلتون، وملحق فندق شتايجنبرجر اللسان وفندق هوتاك أركان برأس البر (مستهدف الانتهاء منه قبل نهاية 2025)، والانتهاء من تطوير فندق نفرتاري بأبو سمبل، ومشروع امتداد فندق أورا بالساحل الشمالي، ومشروع "كامب دهب" السياحي، إلى جانب استغلال عدد من الأصول العقارية لشركات التجارة الداخلية ومنها فروع "عمر أفندي" بشارع عبد العزيز وميدان الحجاز بالقاهرة وسعد زغلول بالإسكندرية وتحويلها إلى النشاط الفندقي، ودراسة إنشاء فنادق جديدة في عدد من المدن منها بورسعيد والمحلة الكبرى، فضلا عن الأعمال النهائية لتطوير مطعم سياحي بمنطقة خان الخليلي.

عروض الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات

وناقش الاجتماع أيضًا مشروعات شركة الصوت والضوء، ومنها الموقف التشغيلي للعرض الجديد في قلعة قايتباي بالإسكندرية، والذي تم افتتاحه في أكتوبر 2024، وتحديث عروض الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات بالشراكة مع القطاع الخاص، وإدخال عروض الواقع الافتراضي (VR)، التي بدأت بالفعل في الأهرامات، ويُجرى تعميمها في مواقع أثرية أخرى.

وأكد الوزير أهمية العمل على إثراء تجربة الزائر باستخدام تقنيات تفاعلية حديثة، خاصة لفئة الشباب، وتقديم تجربة معرفية وترفيهية متكاملة

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