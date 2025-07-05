كامل الوزير يزور مصنع مارس مصر لدعم الصناعة المحلية

قام الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للصناعة ووزير الصناعة والنقل، بزيارة مصنع مارس مصر، وهي الزيارة الوزارية الأولى من نوعها منذ تأسيس المصنع، وكان فى استقباله المهندس أسامة هلال، المدير التنفيذي لمصنع مارس مصر.

وشهدت الزيارة جولة تفقدية داخل المصنع شملت خطوط الإنتاج ومراكز التعبئة والتغليف، حيث اطلع الوزير على أحدث تقنيات التصنيع المُعتمدة من مارس العالمية، وعلى معايير الجودة والابتكار التي يتبناها المصنع، بالإضافة إلى مساهمته المحورية في دعم الاقتصاد المحلي والتصدير للأسواق العالمية.

وتأتي هذه الزيارة تأكيدًا على أهمية الدور الذي تلعبه الشركات العالمية العاملة في مصر، وعلى رأسها مارس، في تعزيز منظومة الصناعة الوطنية، وخلق فرص العمل، وتوسيع قاعدة الصادرات.

أسامة هلال: ملتزمون في مارس بدعم الصناعة الوطنية من خلال التوسع في التصنيع المحلي



وفي هذا السياق، اكد المهندس أسامة هلال، المدير التنفيذي لمصنع مارس مصر اننا ملتزمون بدعم الصناعة الوطنية من خلال التوسع في التصنيع المحلي، والاعتماد على خامات التعبئة والتغليف المحلية بنسبة 100%، وتمكين الكفاءات المحلية ودعم المرأة حتي علي خطوط الانتاج. هذه الزيارة تمنحنا دفعة قوية لمواصلة الاستثمار في السوق المصري وتعزيز موقعنا كمصنع عالمي يخدم أسواق العالم انطلاقًا من مصر."

وقد بلغت إجمالي استثمارات مارس في السوق المصري منذ عام 2005 والي الأن أكثر من 450 مليون دولار، مما يعكس الثقة المستمرة من جانب الشركة الام في مناخ الاستثمار المحلي، ويعزز مكانة مصر كمركز صناعي وتصديري استراتيجي في المنطقة.

جدير بالذكر أن مصنع مارس مصر تطوّر من كونه يخدم السوق المحلي فقط عند انطلاقه عام 2005، إلى مركز إقليمي للتصدير إلى الشرق الأوسط وأفريقيا واستراليا في عام 2016، وصولًا إلى كونه مصنعًا عالميًا في عام 2025، يُصدر منتجاته لأكثر من 40 دولة حول العالم.

ويُعد اليوم أحد أكبر خمسة مصانع تابعة لمارس على مستوى العالم، مما يعكس الثقة الكبيرة التي توليها الشركة لمصر كمركز صناعي استراتيجي.

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