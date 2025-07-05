السبت 05 يوليو 2025
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خارج الحدود

الرئيس اللبناني: الأوضاع الراهنة تفرض ضرورة بقاء قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام

الرئيس اللبناني،فيتو
الرئيس اللبناني،فيتو

شدد الرئيس اللبناني، جوزيف عون،  اليوم السبت، على أن الأوضاع الراهنة في بلاده والمنطقة تفرض ضرورة بقاء قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام (يونيفيل) من أجل تطبيق القرار 1701.


جاء ذلك خلال استقباله وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، بالقصر الجمهوري في بعبدا شرق بيروت.

وشدد عون على أن "استمرار الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمس، واعتداءاته المتكررة، وعدم الإفراج عن الأسرى، يُصعّب على الدولة بسط سلطتها الكاملة، وحماية المواطنين، وتطبيق قراراتها، ومنها حصرية السلاح".


كما أضاف أن "عديد الجيش في الجنوب سيصل إلى عشرة آلاف، ولن تكون هناك أي قوة مسلحة في الجنوب سوى القوى الأمنية الشرعية واليونيفيل".

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