الرئيس اللبناني: الأوضاع الراهنة تفرض ضرورة بقاء قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام

شدد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، اليوم السبت، على أن الأوضاع الراهنة في بلاده والمنطقة تفرض ضرورة بقاء قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام (يونيفيل) من أجل تطبيق القرار 1701.



جاء ذلك خلال استقباله وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، بالقصر الجمهوري في بعبدا شرق بيروت.

وشدد عون على أن "استمرار الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمس، واعتداءاته المتكررة، وعدم الإفراج عن الأسرى، يُصعّب على الدولة بسط سلطتها الكاملة، وحماية المواطنين، وتطبيق قراراتها، ومنها حصرية السلاح".



كما أضاف أن "عديد الجيش في الجنوب سيصل إلى عشرة آلاف، ولن تكون هناك أي قوة مسلحة في الجنوب سوى القوى الأمنية الشرعية واليونيفيل".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.