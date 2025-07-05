السبت 05 يوليو 2025
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إصلاح كسر في خط مياه 6 بوصة بمنطقة فلل الجامعة بالزقازيق

إصلاح كسرخط مياه
إصلاح كسرخط مياه بالشرقية

تابع شعبان أبو الفتوح، رئيس مركز ومدينة الزقازيق، اليوم، أعمال إصلاح كسر بخط مياه شرب بقطر 6 بوصة بشارع عثمان بن عفان بمنطقة فلل الجامعة.

وقال أبو الفتوح إن الجهود متواصلة لعودة الخدمة وذلك تنفيذًا لتوجيهات  المهندس  حازم الأشموني  محافظ الشرقية وفي إطار المتابعة المستمرة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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إدارة الأزمات والكوارث

  وكلف رئيس المركز إدارة الأزمات والكوارث برئاسة المركز بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطاع مدينة الزقازيق، للدفع بفرق الصيانة والمعدات اللازمة لإصلاح الكسر فور الإبلاغ عنه لسرعة عودة ضخ المياه للمنطقة المتأثرة وتقليل مدة الانقطاع على المواطنين.

التنبيه بسرعة الاستجابة فى حالة اعطال المياه 

 وأوضح أبوالفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق انه تم التنبيه بسرعة الاستجابة لأعطال خطوط المياه وإصلاحها بشكل فوري لضمان استمرارية وصول المياه النظيفة للمواطنين. وأن العمل والتنسيق  على مدار الساعة مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لضمان جودة وكفاءة الخدمات المقدمة."

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متابعة اعمال النظافة 

كما تابع رئيس مركز ومدينة الزقازيق، اليوم، أعمال النظافة العامة وجهود رجال تحسين البيئة في شوارع المدينة لرفع تجمعات القمامة ونقلها الى النقطة الوسيطة خارج الكتلة السكنية لضمان استمرارية رفع كفاءة النظافة والحفاظ على المظهر الجمالي للزقازيق ولتكثيف جهود رجال تحسين البيئة هي أساس الحفاظ على مدينتنا نظيفة وجميلة.  

 

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المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية شعبان ابوالفتوح رئيس مركز الزقازيق منطقة فلل الجامعة كسر خط مسبى 6 بوصه الجهود متواصله عودة الخدمة

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