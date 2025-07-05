بدء تلقي طلبات الترشح لانتخابات الشيوخ بشرق الدلتا

انطلقت صباح اليوم السبت، أعمال تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، بمقر محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية، تنفيذًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 9 لسنة 2025، بشأن تحديد المحاكم الابتدائية المختصة باستقبال أوراق المرشحين على المقاعد الفردية والقوائم، سواء من الأحزاب أو المستقلين.

وتباشر اللجنة المختصة بمحكمة جنوب الزقازيق الابتدائية، برئاسة المستشار أسامة شمردل الحنفي رئيس الاستئناف، استقبال طلبات الترشح عن الدائرة الثالثة (شرق الدلتا)، ومقرها مديرية أمن الشرقية، وتضم سبع محافظات هي: الشرقية، الإسماعيلية، دمياط، بورسعيد، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء، بإجمالي 13 مقعدًا.

تحظى محافظة الشرقية بأكبر عدد من مقاعد القائمة بواقع 6 مقاعد

وتحظى محافظة الشرقية بأكبر عدد من مقاعد القائمة بواقع 6 مقاعد، إضافة إلى 7 مقاعد بالنظام الفردي، فيما تحصل الإسماعيلية على مقعدين، وتحظى باقي المحافظات (دمياط، بورسعيد، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء) بمقعد واحد لكل منها.

ويستمر فتح باب الترشح حتى يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو الجاري، حيث تُستقبل الطلبات يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، باستثناء اليوم الأخير الذي يُغلق فيه باب الترشح في تمام الثانية ظهرًا.

إعلان القائمة المبدئية للمرشحين يوم 11 يوليو

ومن المقرر إعلان القائمة المبدئية للمرشحين يوم 11 يوليو، على أن تُنظر الطعون أمام محكمة القضاء الإداري في الفترة من 14 إلى 16 يوليو، فيما تُعلن القائمة النهائية يوم 18 يوليو، ويُغلق باب التنازلات في 20 من الشهر ذاته.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وتتابع الهيئة الوطنية للانتخابات مجريات العملية الانتخابية لحظة بلحظة، من خلال لجان المتابعة بالمحافظات، بالتنسيق مع رؤساء المحاكم الابتدائية لضمان انضباط الإجراءات والالتزام بالجدول الزمني المقرر.

مع فتح باب الترشح، تعرف على اختصاصات مجلس الشيوخ

يبدأ اليوم التقدم بطلبات الترشح في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وفقا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

قائمة انتخابات مجلس الشيوخ 2025

جدير بالذكر أن هناك 12 حزبا، بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنوا تشكيل القائمة الوطنية من أجل مصر، لخوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

اختصاصات مجلس الشيوخ

ومجلس الشيوخ له اختصاصات محددة، وفقا لما ورد في المادة 3 من اللائحة الداخلية للمجلس والتي تنص على:

يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بما يأتي:

-توسيد دعائم الديمقراطية وتقويتها، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب.

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