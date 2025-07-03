الخميس 03 يوليو 2025
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أخبار مصر

رئيس هيئة السكك الحديدية يعيد 11 مهندسًا وموظفًا إلى العمل بعد إيقافهم مؤقتًا

قطار
قطار
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قررت هيئة السكك الحديدية إعادة 11 من المهندسين والموظفين إلى عملهم، بعد إيقافهم احتياطيًا عن العمل في مايو الماضي، على خلفية اتهامات تتعلق بمخالفات إدارية في منطقة شرق الدلتا – الزقازيق، وذلك قبل الانتهاء من التحقيقات الجارية معهم.

وكانت الهيئة قد أصدرت قرارًا في 5 مايو 2025 بإيقاف العاملين عن العمل، بناءً على اجتماع عُقد في وزارة النقل، استنادًا إلى المادة (99) من لائحة نظام العاملين بالهيئة، والتي تتيح إيقاف العاملين احتياطيًا مع صرف نصف الأجر فقط لحين انتهاء التحقيقات.

وصرّح مصدر مسؤول بأن القرار الجديد صدر بناءً على توجيهات المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة، وبالتنسيق مع المهندس القائم بأعمال نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع البنية الأساسية، حيث تم السماح بعودة العاملين إلى مواقعهم اعتبارًا من 21 يونيو 2025.

وأشار المصدر إلى أن قرار الإيقاف جاء على خلفية مذكرة مقدمة من وزارة النقل تتضمن شبهات تتعلق بسرقة الخردة، إلا أن الهيئة ارتأت السماح بعودتهم للعمل إلى حين انتهاء التحقيقات، دون الإخلال بسيرها أو التأثير على نتائجها.

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