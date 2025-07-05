السبت 05 يوليو 2025
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تقدم 9 مرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ في الغربية

انطلاق ماراثون الترشح
انطلاق ماراثون الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 في الغربية

انطلقت اليوم السبت أعمال اللجنة المشرفة على تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 – 2030 بمحافظة الغربية، حيث استقبلت اللجنة، بمقرها في مجمع محاكم طنطا، أوراق 9 مرشحين في اليوم الأول لفتح باب الترشح.

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وترأس اللجنة المستشار مؤمن سلمان، رئيس محكمة غرب طنطا الابتدائية، وعاونه المستشار محمد هاشم، مدير إدارة التنفيذ بالمحكمة، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لضمان سير العملية بسلاسة وشفافية.

وشهد اليوم الأول إقبالًا متنوعًا من المرشحين على النظام الفردي، حيث تقدم 3 مرشحين عن حزب مستقبل وطن، ومرشح واحد عن كل من حزب الجبهة الوطنية، حزب حماة الوطن، وحزب مصر الحديثة، إضافة إلى 3 مرشحين مستقلين.

 

فحص الأوراق واستكمال الإجراءات

قامت اللجنة بمراجعة الأوراق المطلوبة من المتقدمين، والتي شملت مستندات الهوية الشخصية، إقرارات الذمة المالية، الشهادات القانونية، بالإضافة إلى نتائج الكشف الطبي المعتمد من الجهات المختصة.

وأكدت اللجنة أنها ستواصل عملها بشكل يومي خلال الفترة المقررة لتلقي الطلبات، مع الالتزام الكامل بالمواعيد الرسمية المعلنة، والتعليمات القانونية لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

 

التزام بالقانون وتنظيم محكم

ويأتي فتح باب الترشح في إطار الاستعدادات الرسمية لانطلاق ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والتي تشهد متابعة دقيقة من الجهات الرقابية والقضائية، لضمان نزاهة العملية الانتخابية وسلامة الإجراءات منذ بدايتها.

ومن المقرر أن تستمر اللجنة في تلقي طلبات الترشح حتى نهاية الفترة القانونية المقررة، تمهيدًا لإعلان القائمة النهائية للمرشحين وخوض غمار الانتخابات المقبلة.

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