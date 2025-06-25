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حوادث

إصابة 11 شخصًا في حادث تصادم بطريق “الإسماعيلية - الزقازيق”

حادث تصادم بطريق
حادث تصادم بطريق “الإسماعيلية - الزقازيق”، فيتو

أصيب 11 شخصًا في حادث تصادم 3 سيارات  بطريق “الإسماعيلية - الزقازيق”، اليوم الأربعاء، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

 

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تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بوقوع حادث تصادم 3 سيارات ملاكي بميكروباص بطريق 36 حربي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى القصاصين وجارٍ تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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