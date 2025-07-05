أردوغان: نخطط لإنشاء مناطق تجارة حرة وقواعد لوجستية شمالي سوريا

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن بلاده "أكدت على خطوطها الحمراء في سوريا"، مؤكدًا أنها "لن تقبل بخطة تشرعن المنظمات الإرهابية أو امتداداتها".

وقال أردوغان، خلال تصريحات له، إن "تركيا تخطط لإنشاء مناطق تجارة حرة وقواعد لوجيستية وأسواق حدودية شمالي سوريا"، بحسب وكالة "الأناضول".

تفعيل التعاون الثنائي

ووقعت سوريا وتركيا، مذكرة تفاهم لإعادة تفعيل التعاون الثنائي في مجال النقل الطرقي الدولي للمسافرين والبضائع، وتيسير عبور الشاحنات وحركة الـ"ترانزيت" بين البلدين.

وذكرت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، في بيان، أنها وقّعت مذكرة تفاهم مع وزارة النقل والبنية التحتية في تركيا، "بهدف إعادة تفعيل التعاون الثنائي في مجال النقل الطرقي الدولي للمسافرين والبضائع، وتيسير عبور الشاحنات وحركة الترانزيت بين البلدين وعبر أراضيهما".

ونصّت المذكرة، بحسب البيان، على "إعادة تشغيل عمليات النقل البري وفق اتفاق النقل الطرقي الدولي الموقّع بين الجانبين في 10 مايو 2004، إضافة إلى السماح المتبادل باستخدام مرافق "رورو" والتزام الطرفين بفرض رسوم طرق معقولة ومتبادلة، مع إمكانية تعديلها لاحقًا".

وشملت المذكرة أيضا اتفاق الطرفين على إعادة تفعيل "اللجنة المشتركة للنقل الطرقي" ومتابعة تنفيذ ما ورد في التفاهم، ومناقشة القضايا الفنية المستجدة، بما يسهم في تطوير وانسيابية الحركة التجارية والركابية بين البلدين.

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