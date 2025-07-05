عبارة عن هيكل عظمي، الإنقاذ النهري بجمصة يعثر على جثة غريق بعد 13 يوم بحث

عثرت قوات الإنقاذ النهرى بجمصه على جثة عبارة عن هيكل عظمي بمياه بحر جمصة بمحافظة الدقهلية.

وكانت مديرية أمن الدقهلية تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة لشاب عبارة عن هيكل عظمي بمياه بحر جمصة وتم نقلها إلى مستشفى جمصة.

وبالفحص والتحري تبين أن الجثة يشتبه أنها لشاب يدعى أحمد حمدي مقيم الحوال بـ السنبلاوين وغرق في مياه بحر رأس البر منذ 13 يوما وفقد الغواصين الأمل في العثور عليه إلا أن جثته ظهرت وهي عبارة عن هيكل عظمي.

وتم نقل الجثة إلى ثلاجة الموتى بجمصة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

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