جنايات المنصورة تحيل أوراق المتهم بإنهاء حياة شاب السنبلاوين للمفتى

قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة التاسعة، بإحالة أوراق المتهم بإنهاء حياة شاب بمساعدة خطيبته وصديقه، بعد قيام المجنى عليه بتهديد خطيبته بنشر صور ومقاطع مرئية، خادشة للشرف، بعد أن تحصل عليها إثر علاقة عاطفية سابقة بين المجنى عليه وخطيبته بمركز السنبلاوين في محافظة الدقهلية إلي فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 26 أغسطس المقبل للنطق بالحكم.

هيئة محكمة جنايات المنصورة

صدر الحكم الجلسة برئاسة المستشار ياسر بدوي سنجاب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار محمد حسن السيد عاشور، الرئيس بالمحكمة، والمستشار محمد صلاح البرعي، وسكرتارية محمد عبدالهادي، وعمرو سمير، وحسين عبداللطيف.

قرار إحالة القضية للمحاكمة الجنائية

وكان قد أحال المستشار فخري خيري، المحامي العام الأول، لنيابات جنوب المنصورة الكلية كلا من " أميرة.م.ر.م" طفلة 17 سنة محبوسة، "احمد.م.إ.ح.م" 21 سنة محبوس، "محمد.أ.ع.م" طفل 16 سنة محبوس، في القضية رقم 12843 لسنة 2025 جنايات مركز السنبلاوين، والمقيدة برقم 953 لسنة 2025 كلى جنوب المنصورة لانهم بتاريخ 2025/3/1، المتهمان الأولى والثاني، بدائرة مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية، قتلوا المجني عليه "إسلام سعد مصطفي عبد الرحمن" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، واعدوا لذلك أداة "قطعة حديدية موضوع الاتهام التالي" واستدرجته المتهمة الأولي لمسكنها، وما إن ظفرا به حتى قام المتهم الثاني "خطيب المتهمة الأولى" بالتعدي عليه بالضرب بأن كال له ضربة بتلك الأداة استقرت بالرأس حال تواجد المتهمة الأولي على مسرح الجريمة، للشد من أزره محدثين اصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته، قاصدين من ذلك إزهاق روحه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

تفاصيل ارتكاب الجريمة

أحرز أداة "قطعة حديدية" مما تستخدم في الاعتداء على الاشخاص بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية، المتهم الثالث اشترك بطريق المساعدة مع المتهمين الأولى والثاني في ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول بأن قام بنقل جثمان المجني عليه من محل ارتكاب الجريمة مسكن المتهمة الأولى، وإخفائه فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

كانت بينهما علاقة عاطفية..ونشر صورا ومقاطع مرئية خادشة للشرف لها

وقد توصلت تحريات المباحث الجنائية إلي أنه إثر قيام المجني عليه بتهديد المتهمة الأولي بنشر صور ومقاطع مرئية خادشة للشرف خاصة بها سبق وأن تحصل عليها إثر علاقة عاطفية سابقة بينهما، قامت المتهمة الأولي بالاتفاق مع المتهم الثاني "خطيبها" علي قتل المجني عليه فاستدرجته لمسكنها بدعوى رغبتها في إقامة علاقة جنسية غير شرعية معه، وبالوصول فوجئ بقيام المتهم الثاني بالتعدي عليه بالضرب بأداة قطعة حديدية بان كال له ضربة بتلك الأداة استقرت بالرأس محدثًا إصابته التي أودت بحياته ثم استعان المتهم الثاني بالمتهم الثالث لنقل جثمان المجني عليه من مسكن المتهمة الأولى وإخفائه وأعزى قصد المتهمين الأولي والثاني لإزهاق روح المجني عليه.

تشريح جثمان المجني عليه وبيان سبب الوفاة



وقد ثبت بتقارير الصفة التشريحية انه: بفحص وتشريح جثمان المجني عليه "إسلام سعد مصطفي عبد الرحمن" تبين وجود حالة إصابية رضية حيوية حديثة بيمين الرأس عبارة عن جرح رضي بصيوان الأذن اليمني أسفله تبين وجود كسر متفتت بعظام الرأس لما نجم عنها من كسور بعظام الجمجمة ونزيف بسطح، وجوهر المخ أدي إلى فشل المراكز الحيوية العليا به وهبوط حاد بالدورة الدموية، والتنفسية انتهي بالوفاة.

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