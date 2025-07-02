ننشر الصور الأولى لحادث انقلاب ميكروباص على طريق المنصورة جمصة

حصلت “فيتو” علي الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام المنطقة اللوجستية بطلخا، بسبب انفصال الإطار الخلفي للسيارة.

وشهد طريق المنصورة جمصة بمحافظة الدقهلية، إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام المنطقه اللوجستية بطلخا، بسبب انفصال الإطار الخلفي للسيارة.

إصابة 10 في انقلاب ميكروباص علي طريق جظصة

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية. إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص ووقوع مصابين.

سبب الحادث اختلال عجلة السيارة

علي الفور انتقلت قوة أمنية و5 سيارات إسعاف الي موقع الحادث وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص أمام المنطقة اللوجستية كانت قادمة من ناحية مدينة جمصه، بسبب انفصال الإطار الخلفي من الجهة اليسري للسيارة مما أدى إلي انحرافها وانقلابها ثم اصطدامها بالحاجز الأوسط ( النيوجرسي).

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة ومباشرة التحقيقات

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