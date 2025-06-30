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جهود مكثفة للبحث عن غريق بترعة الدلجمون بالغربية (صور)

جهود مكثفة للبحث
جهود مكثفة للبحث عن غريق بترعة الدلجمون بالغرببة،فيتو

تواصل فرق الإنقاذ النهري والمسطحات المائية، بالتعاون مع أجهزة الأمن، جهودها المكثفة للعثور على جثمان مواطن يُدعى محمد عبد الفتاح هزع، والبالغ من العمر 50 عامًا، والذي غرق في ترعة الباجورية، بقرية الدلجمون التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية.

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تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية بلاغًا من الأهالي يفيد بسقوط أحد الأشخاص في مياه الترعة، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، حيث بدأت أعمال التمشيط والبحث، وسط تواجد عدد كبير من أهالي القرية في محيط الواقعة، في حالة من القلق والترقب.

وتواصل قوات الإنقاذ عملها على مدار الساعة، مستخدمة القوارب المطاطية والمعدات اللازمة لانتشال الجثمان، في الوقت الذي تقوم فيه أجهزة الشرطة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجمع التحريات لمعرفة ملابسات الواقعة.

من جانبهم، طالب أهالي القرية بتكثيف الجهود وسرعة العثور على الجثمان، لتمكين ذويه من دفنه وتشييع جثمانه في أسرع وقت، وسط حالة من الحزن تخيم على القرية بأكملها.

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