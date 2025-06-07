تمكنت قوات الإنقاذ النهري، من انتشال جثمان غريق من ترعة الإبراهيمية في مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، في ظروف غامضة، تم تحرير محضر بالواقعة.

العثور على جثمان غريق في ظروف غامضة بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن عثور الأهالي على جثمان غريق في ترعة الإبراهيمية في مركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

قوات الإنقاذ النهري في المنيا

على الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتم انتشال جثمان الغريق.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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