الإنقاذ النهري ينتشل جثتي طفلين غرقا بترعة بالبحيرة

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالبحيرة من انتشال جثتي طفلين بالمرحلة الابتدائية لقيا مصرعهما غرقا أثناء الاستحمام بمياة ترعة رى بقرية الشعشاعى بحوش عيسى، هربا من ارتفاع درجة حرارة الجو، حيث جرفهما التيار وغرقا لعدم إجادة السباحة.

غرق طفلين بترعة رى بقرية الشعشاعى بحوش عيسى

تبلغت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة، بغرق طفلين بترعة ري بقرية الشعشاعى بحوش عيسى، تم الدفع بقوات الإنقاذ النهري والانتقال إلى مكان الواقعة وتم انتشال جثتي الطفلين، سعد على عبد القادر ١١ عاما، وأحمد رمضان عبد الحليم ١٠ أعوام وتم نقلهما لمشرحة مستشفى حوش عيسى.

إخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية

وبالفحص، وتوقيع الكشف الطبى عليهما تبين أن الوفاة بسبب إسفكسيا الغرق، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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