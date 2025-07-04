من عبد الباسط إلى إبداعات غلوش، خريطة التلاوات وشعائر صلاة الجمعة بإذاعة القرآن الكريم

تزدحم خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الجمعة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة والمرتلة المقرر إذاعتها ومواعيد بثها:

تلاوات القرآن المجود الجمعة

00: 8 (ص) تلاوة للشيخ / محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من سورتى الفتح / الحاقة 30 ق.

وتذاع الساعة العاشرة صباحًا سورة الكهف مرتلة برواية حفص عن عاصم كاملة والتلاوة للشيخ محمود على البنا.

وتقام شعائر صلاة الجمعة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من القاهرة والقناة الأولى المصرية من رحاب جامع الأزهر الشريف فيها تلاوه قرانيه للشيخ إسماعيل الطنطاوى الخطيب فضيلة الشيخ الدكتور عباس شومان يقدمها الاعلامي سمير شهاب إخراج منفذ جمال السعيد علي جمال السعيد علي ومن إخراج محمد العايدي..

وقرآن الجمعة يتلوه الشيخ محمود عبد الباسط الحسينى لاعتماده قارئًا على الهواء مباشرة ونقل أول تلاوة له من مسجد التليفزيون.

19:17( قرآن المغرب) تلاوة للشيخ على حجاج السويسى وما تيسر من سور الفرقان/ العلق/ القدر 43 ق.



17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة النمل 45 ق.



024:15(بعد منتصف الليل) للشيخ الشحات محمد أنور وما تيسر سورة الأحزاب 44 ق.



02:53(قبل الفجر) للشيخ راغب مصطفى غلوش وما تيسر من سورة العنكبوت 30 ق.

و تلاوات المصحف المرتل ليوم الجمعة مواقيت إذا عنها كالتالي:



الساعة / 06:00 / تلاوة للقارئ عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورتى الآنعام - الأعراف ومدة التلاوة / 30 ق .



الساعة / 08:56 / تلاوة للقارئ عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورة الأعراف ومدة التلاوة / 27 ق.



الساعة / 10:40 / تلاوة للقارئ عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورة الأعراف ومدة التلاوة / 30 ق.



الساعة / 11:20 / تلاوة للقارئ عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورتى الأعراف - الأنفال ومدة التلاوة / 29 ق.



الساعة / 15:13 / تلاوة للقارئ عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورتى الأنفال - أول التوبة ومدة التلاوة / 29 ق.



الساعة / 01:00 / تلاوة للقارئ عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورة التوبة ومدة التلاوة / 29 ق.



الساعة / 02:23 / تلاوة للقارئ عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سور التوبة أول يونس ومدة التلاوة / 29 ق.



الساعة / 04:52 / تلاوة للقارئ عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورتى يونس - هود ومدة التلاوة / 30 ق.



الساعة / 05:24 / تلاوة للقارئ عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورة هود ومدة التلاوة / 29 ق.



أما الختمة المرتلة

فتذاع في الساعة 01:50 تلاوة للقارئ علي حجاج السويسي / من الآية 55 من سورة الأنفال وحتى الآية 37 من سورة التوبة / 27 ق

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