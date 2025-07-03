قناع طبيعي لعلاج تأكسد البشرة في الصيف

تعانى الفتيات فى فصل الصيف بسبب تأثر البشرة بشكل سلبي، حيث تشكو العديد منهم من تأكسد البشرة بمجرد الخروج من المنزل ما يؤثر على مظهرهن بشكل سلبي.

وتبحث الفتيات عن افضل طرق تفادى تأكسد البشرة فى الطقس الحار من خلال استخدام مواد لطيفة على البشرة بجانب الوصفات الطبيعية التى تغذى البشرة بعمق.

قناع طبيعي لعلاج تأكسد البشرة

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع طبيعي لعلاج تأكسد البشرة فى الصيف.

المكونات:-

1 ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم

1 ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي

1 ملعقة كبيرة من الزبادي

5 قطرات من عصير الليمون

رشة صغيرة من الشاي الأخضر المطحون أو ملعقة من منقوعه البارد

طريقة التحضير:

اخلطي جميع المكونات جيدا حتى تحصلي على خليط متجانس.

نظفي وجهك بالغسول المناسب وجففيه بلطف.

طبقي القناع على وجهك بالتساوي مع تجنب منطقة العين.

اتركيه لمدة 15 إلى 20 دقيقة.

اشطفي وجهك بالماء الفاتر ثم رطبي بجل الألوفيرا أو كريم مناسب.

يستخدم القناع من 1 إلى 2 مرة أسبوعيا حسب نوع البشرة.

للبشرة الحساسة يفضل تقليل الليمون أو الاستغناء عنه.

قناع طبيعي لعلاج تأكسد البشرة فى الصيف

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارا، وكذلك كريم الحماية من الشمس للوقاية نهارا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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