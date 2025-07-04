الجمعة 04 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كأس العالم للأندية، الهلال وفلومينينسي يتعادلان سلبيا بعد مرور 15 دقيقة

الهلال السعودي
الهلال السعودي

كأس العالم للأندية، يتعادل فريق الهلال السعودي مع نظيره فريق فلومينينسي البرازيلي سلبيا بدون أهداف، بعد مرور 15 دقيقة، في المباراة التي تقام بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب "كامبينج وورلد" بالولايات المتحدة الأمريكية، في افتتاح الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

تشكيل فلومينينسي ضد الهلال في كأس العالم للأندية 

حراسة المرمى: فابيو

خط الدفاع: خوان بابلو فريتيس، صامويل كزافييه، تياجو سيلفا، إجناسيو أوليفيرا

خط الوسط: جبريل فوينتيس، بيرنال، مارتينيلي، نونوتو

خط الهجوم: خيرمان كانو، جون أرياس

تشكيل الهلال ضد فلومينينسي في كأس العالم للأندية

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: كانسيلو، كوليبالي، متعب الحربي، لودي

خط الوسط: روبن نيفيز، محمد كنو، سافيتش، ناصر الدوسري

خط الهجوم: مالكوم، ماركوس ليوناردو

موعد مباراة الهلال وفلومينينسي في كأس العالم للأندية

وانطلقت مباراة الهلال وفلومينينسي بكأس العالم للأندية اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وفلومينينسي في كأس العالم للأندية

تُنقل مباراة الهلال وفلومينينسي في كأس العالم للأندية عبر شبكة DAZN، وعبر قناة MBC Action، وMBC Masr2.

ويلتقي الفائز من مباراة الهلال وفلومينينسي مع الفائز من مواجهة بالميراس البرازيلي وتشيلسي الإنجليزي في الدور نصف النهائي من مونديال الأندية 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهلال السعودي فلومينينسي البرازيلي الهلال كأس العالم للأندية فلومينينسي ضد الهلال

مواد متعلقة

رغم الإصابة، الدوسري وميتروفيتس يرافقان الهلال لملعب مباراته أمام فلومينينسي

تشكيل فلومينينسي الرسمي لمواجهة الهلال في كأس العالم للأندية

الأكثر قراءة

تدهور الحالة، تحقيق عاجل من الصحة في شكوى بسمة وهبة ضد مستشفى بالمهندسين

يعلن عنه ترامب شخصيا وتضمنه مصر وقطر، نص اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

بعد وفاة قائد قطار البحيرة، مصدر يفجر مفاجأة عن إخفاء بعض سائقي القطارات لأمراضهم

بعد سنوات من الاختفاء، لغز الظهور المفاجئ لحركة حسم الإرهابية

تراجع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة، عيار 21 وصل لهذا المستوى

ارتفاع أسعار الزيت اليوم الجمعة في الأسواق

استقرار سعر الأرز في السوق اليوم الجمعة 4/ 7/ 2025

تفسير رؤية صلاة العشاء في المنام وعلاقتها بزوال الهموم والمشكلات

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز في السوق اليوم الجمعة 4/ 7/ 2025

أسعار السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة 4 - 7 - 2025

ارتفاع أسعار الزيت اليوم الجمعة في الأسواق

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه بالأسواق اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

حيثيات الحكم في جريمة هزت بولاق بقتل الجنرال اليمني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية صلاة العشاء في المنام وعلاقتها بزوال الهموم والمشكلات

لو هتصوم عاشوراء، تعرف على حكم الأكل أو الشرب ناسيًا في صيام النافلة

هل يجوز للمرأة التصدق من مال زوجها دون علمه؟، يسري جبر يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية