هل يتأثر لاعبو الهلال البرتغاليون بوفاة جوتا قبل مواجهة فلومينينسي، إينزاجي يكشف الموقف

وفاة ديوجو جوتا، أبدى الإيطالي سيموني إينزاجي مدرب الهلال السعودي أسفه على وفاة مهاجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب البرتغالي لكرة القدم ديوجو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا ليل الأربعاء-الخميس، واصفًا ما حدث بـ"المأساة" التي أثرت في لاعبيه البرتغاليين.

وتوفي جوتا وشقيقه أندريه بحادث سير في الساعة الثانية عشرة ونصف بعد منتصف الليل على طريق سريع في بلدة سيرناديا الواقعة في مقاطعة سامورا على مقربة من الحدود الإسبانية-البرتغالية.

وانحرفت السيارة "عن المسار" قبل أن تندلع فيها النيران، بحسب ما أوضحت وكالة الحرس المدني "جارديا سيفيل"، موضحة أن الراكبين، ديوجو وشقيقه الأصغر أندريه، وهو أيضًا لاعب كرة قدم محترف مع نادي بينافييل في دوري الدرجة الثانية في البرتغال، كانا قد لقيا حتفهما عند وصول خدمات الطوارئ.

وقال إينزاجي في مؤتمر صحفي عشية مواجهة فريقه مع فلومينينسي البرازيلي في ربع نهائي مونديال الأندية "طبعا كلنا نعلم أنه يوم مليء بالأسى بسبب ما أصاب ديوجو وشقيقه أندريه. خبر مؤسف جدا وكلنا ندرك مدى صعوبة المأساة".

وتطرّق إينزاجي إلى الحالة النفسية للاعبي فريقه البرتغاليين، روبن نيفيز وجواو كانسيلو اللذين لعبا مع جوتا في المنتخب الوطني، حيث قال: "لدينا في الفريق لاعبون برتغاليون وهم أصدقاء لجوتا وأندريه. كان يوما صعبا للجميع وحاولنا أن نمضي قدما لكن الأجواء اختلفت اليوم بسبب هذا الخبر المؤسف. إنها مأساة حقيقة".

وإلى جانب المباريات الدولية التي خاضوها سوية، تواجه جوتا مع نيفيز وكانسيلو مرات عدة في الدوري الإنجليزي، حيث لعب نيفيز مع ولفرهامبتون وكانسيلو مع مانشستر سيتي.

ويُعد نيفيز وكانسيلو من بين أبرز اللاعبين في صفوف الهلال الذي بلغ ربع النهائي بعد إقصائه مانشستر سيتي 4-3 في أكبر مفاجآت المونديال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.