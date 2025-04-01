الثلاثاء 01 أبريل 2025
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خارج الحدود

زعيم المعارضة الإسرائيلية: حان وقت الانتخابات

لابيد، فيتو
لابيد، فيتو

قال يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية لنتنياهو اليوم الثلاثاء: إسرائيل لا تدار بطريقة تعكس أنها غير قابلة للإدارة.

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وأضاف يائير لابيد: المشكلة ليست في وجود دولة عميقة بل في عدم وجود دولة، وحان وقت الانتخابات.

وفي وقت سابق هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد عودة القتال في غزة، مؤكدا أن أغلب الإسرائيليين يشعرون بانعدام الثقة بنتنياهو، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

أمن إسرائيل ومصير الرهائن

وقال لابيد: نتنياهو أعاد القتال في غزة ويريد تحويل المليارات للمتهربين من الخدمة العسكرية.

أضاف لابيد: مقاتلونا يحتاجون إلى رئيس وزراء يمكنهم الثقة به ولا يهتم إلا بأمن إسرائيل ومصير الرهائن.

القصف الإسرائيلي على غزة

ونقلت سي إن إن عن متحدث باسم اليونيسف قوله: إن القصف الإسرائيلي على غزة أصاب خياما ومباني لجأ إليها نازحون بمن فيهم أطفال.

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إسرائيل غزة نتنياهو

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