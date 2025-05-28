الأربعاء 28 مايو 2025
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خارج الحدود

لابيد مهاجما نتنياهو: دمر إسرائيل في عامين ونصف

لابيد، فيتو
لابيد، فيتو

طالب زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، المواطنين الإسرائيليين بمقارنة أوضاعهم الحالية بما كانت عليه قبل تولي حكومة بنيامين نتنياهو.

 وقال: "على كل مواطن إسرائيلي أن يسأل نفسه: كيف كان وضعي قبل حكومة نتنياهو؟ وكيف هو الآن؟".


وفي كلمة خلال جلسة للكنيست، أشار لابيد إلى أن إسرائيل قبل عامين ونصف كانت دولة آمنة وحدودها هادئة ومؤمنة، محملًا الحكومة الحالية المسئولية عن الأوضاع التي آلت إليها البلاد.

وتابع: هذه ليست حرب النهضة هذه حرب السابع من أكتوبر، مضيفا: الإدارة الأمريكية توصلت إلى اتفاق مع الحوثيين خلف ظهر نتنياهو، ففي تاريخ إسرائيل لم تصل علاقتنا مع الإدارة الأمريكية إلى هذا الوضع.

واختتم: هناك 15 وزارة غير ضرورية يرصد لها ميزانيات خلال الحرب.

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