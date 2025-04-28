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خارج الحدود

زعيم معارضة الاحتلال: لم يبق إلا شخص واحد متمسك بكرسيه بين المسؤولين عن أكبر إخفاق في تاريخنا

لابيد، فيتو
لابيد، فيتو

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إن رئيس جهاز الشاباك رونين بار اتخذ القرار الصحيح باستقالته.

وأضاف ملمحا عن نتنياهو: لم يبق إلا شخص واحد متمسك بكرسيه بين المسؤولين عن أكبر إخفاق في تاريخنا.

وتابع: الشعب الإسرائيلي يستحق إجراء انتخابات الآن.

 

رئيس الشاباك يعلن استقالته

أفادت وسائل إعلام عبرية مساء اليوم الإثنين، بأن رئيس الشاباك الإسرائيلي رونين بار أعلن استقالته.

وبحسب «سكان نيوز»، أعلن رئيس جهاز الشاباك رونين بار استقالته وأنه سيتنحى عن منصبه في 15 يونيو المقبل.

 

رئيس الشاباك يفضح نتنياهو أمام المحكمة

وذكرت وسائل إعلام عبرية الاسبوع الماضي، أن  رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، قدم إفادته أمام المحكمة العليا.

وقال بار في إفادته التي قدمها للمحكمة حول قضية "قطر جيت" إن "هناك شبهات خطيرة بحدوث مس جسيم بأمن الدولة، في مفاوضات تحرير الأسري.

وقال رونين بار "نتنياهو ألمح لي أكثر من مرة بالتحرك ضد مواطنين يشاركون في الاحتجاجات والمظاهرات ضد الحكومة، كما طلب مني تزويده معلومات عنهم"، مشددا على أن "  نتنياهو مارس علي ضغوطا غير عادية ومتكررة، لكي أصدر توجيها يتيح له التصرف بطريقة تعيق سير المحاكمة".

وأضاف رئيس الشاباك: "طلب مني استغلال صلاحيات الجهاز ضد معارضي رئيس الوزراء، ورفضت كتابة توصية تعفي نتنياهو من المثول أمام المحكمة بشأن قضايا الفساد"، كاشفا أن "السبب الأساسي لإقالتي هو التوقع مني أن أكون مواليا سياسيا لرئيس الوزراء".

وتابع  بار أن "نتنياهو طلب محادثتي دون حضور مستشاره العسكري ودون مشاركة موثقة المحاضر حتى لا يتم توثيق المحادثات "، مبينا أنه سيعلن "قريبا عن موعد انتهاء خدمتي".

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