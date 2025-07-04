سكرتير عام الصحفيين: عماد الدين أديب مشطوب من جداول النقابة منذ 2020

أعلن الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن عماد الدين أديب، رئيس مجلس إدارة جريدة "العالم اليوم"، غير مقيد حاليًا بجداول نقابة الصحفيين، وذلك بعد قرار هيئة التأديب الابتدائية في سبتمبر عام 2020 بشطبه من الجداول، بسبب قيامه بفصل العشرات من الزملاء الصحفيين بالجريدة تعسفيًا، بالإضافة إلى إغلاق ملفاتهم التأمينية بأثر رجعي لمدة خمس سنوات سابقة، اعتبارًا من عام 2014.

شطب عماد الدين أديب من جداول نقابة الصحفيين

وأشار عبد الرحيم إلى أن عماد الدين أديب لم يُعد قيده بجداول النقابة منذ شطبه، وأنه طعن على قرار الشطب أمام محكمة غير مختصة، موضحًا أن الجهة المنوط بها النظر في قرارات هيئة التأديب الابتدائية هي هيئة التأديب الاستئنافية بمحكمة استئناف القاهرة، وذلك وفقًا لنص المادة 82 من قانون نقابة الصحفيين رقم 67 لسنة 1970.

تأديب عماد الدين أديب

وكانت هيئة التأديب الابتدائية بنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبد الرحيم، وكيل أول النقابة آنذاك، قد قررت شطب عماد الدين أديب من جداول النقابة، لقيامه بفصل العشرات من الزملاء الصحفيين تعسفيًا، وإغلاق ملفاتهم التأمينية بأثر رجعي.

مقابلة عماد الدين أديب بيائير لابيد

وكانت حالة من الغضب شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأولى من اليوم الجمعة، على أثر المقابلة التلفزيونية التي أجراها عماد الدين أديب، مع يائير لابيد، رئيس المعارضة بدولة الاحتلال.

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