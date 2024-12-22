الأحد 22 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

لبيد: نتنياهو يخشى سقوط حكومته حال انتهاء حرب غزة

لابيد، فيتو
لابيد، فيتو

نقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن زعيم المعارضة يائير لبيد قوله: إن نتنياهو يخشى سقوط حكومته إذا انتهت حرب غزة، لأن اعتباراته سياسية.

لابيد يطالب بوقف الحرب في غزة

وأضاف لابيد: "لا يوجد ما نفعله في غزة أكثر، ويجب وقف الحرب وإعادة المختطفين من غزة وليس إجراء لقاءات صحفية لتخريب إمكانية التوصل لصفقة".

وبالأمس السبت، أصدرت عائلات الأسرى الإسرائيليين بيانا، قالت فيه: "كفى ضغطا عسكريا يقتل أبناءنا بدلا من إعادتهم".

عائلات الأسرى يطالبون بصفقة لإنقاذ أبنائهم 

وأضاف بيان عائلات الأسرى : "نطالب ترامب بالضغط لإبرام صفقة شامل وعلى القيادة التوصل لاتفاق الآن يضمن الإفراج عن جميع المحتجزين".

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عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب بصفقة شاملة لإنقاذ أبنائهم وتدين سياسة نتنياهو

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بصورة نجل نتنياهو، كتائب القسام توجه رسالة لأهالي الأسرى الإسرائيليين

وأكد بيان عائلات الأسرى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين  نتنياهو ومن معه ضللوا الإسرائيليين من أجل إحباط الصفقة.

ووجهت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، رسالة للإسرائيليين وعائلات أسرى الاحتلال، من خلال صورة تجمع بين نجل نتنياهو وأسير إسرائيلي لديها.

رسالة حاسمة من حماس لأهالي الأسرى الإسرائيليين 

وأرفقت كتائب القسام تعليقا على الصورة: "يائير في ميامي بعيدا عن الخطر، فما الذي يجبر نتنياهو على عقد صفقة شاملة؟".

وفي السياق ذاته ذكرت وكالة “فرانس برس”، في تقرير لها، أن حركة حماس أكدت أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة أقرب من أي وقت مضى.

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غزة نتنياهو الاسري الإسرائيليين ترامب

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عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب بصفقة شاملة لإنقاذ أبنائهم وتدين سياسة نتنياهو

بصورة نجل نتنياهو، كتائب القسام توجه رسالة لأهالي الأسرى الإسرائيليين
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